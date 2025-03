Groupe Canal + fait évoluer sa direction de la marque et de la communication

(AOF) - Le groupe Canal + annonce faire évoluer sa direction de la marque et de la communication, sous la responsabilité d’Emilie Pietrini, directrice de la marque et de la communication. Depuis le 1er mars, une direction globale de la marque et de la communication a été mise en place, couvrant l’ensemble des territoires et activités du groupe.

Olivia Abehassera, jusqu'alors directrice de la communication corporate, est nommée directrice de la communication programmes et corporate de Canal +.

Elle supervise désormais les relations presse relatives aux programmes en France et continue de piloter la communication corporate du groupe, renforcée par l'arrivée de Karima Mhoumadi en tant que responsable communication corporate.

La direction artistique rejoint la direction de la marque et de la communication, sous la responsabilité d'Olivier Degrave, directeur de la création de Canal +. Elle intègre désormais, en complément de ses missions existantes, le service photo, sous la responsabilité de Félicie Lelouch Coulhon.

Par ailleurs, la communication concernant l'Afrique, l'Asie, l'Europe (hors France) et les territoires d'Outre-Mer, dirigée par Hala Saab, directrice de la communication à l'international de Canal +, est désormais rattachée à la direction de la marque et de la communication.

Dailymotion et L'Olympia, faisant désormais partie du groupe Canal +, voient leur communication intégrée à la direction de la marque et de la communication. Elvire Charbonnel, déjà en charge de la communication corporate de StudioCanal, prend également en charge celle de Dailymotion.

Enfin, Céline Pontygayot, directrice Communication et Publicité de Canal +, continue de piloter la Communication Publicitaire et Digitale en France tandis que Nicolas Alibert, Directeur des Relations Publiques , continue de superviser les Relations Publiques, en couvrant désormais l'ensemble des territoires et activités du groupe.

