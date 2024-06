Groupe Canal + : augmentation de sa participation dans Viu à 36,8%

"Cet investissement témoigne une fois de plus de l'engagement de Canal + à faire de l'Asie l'un des moteurs de croissance du groupe ", indique un communiqué.

(AOF) - Le groupe Canal + annonce avoir porté sa participation dans Viu, opérateur hongkongais de streaming, à 36,8%, conformément aux termes du partenariat stratégique avec le Groupe PCCW annoncé le 21 juin 2023. Après l'atteinte par Viu d'objectifs business ambitieux, la filiale du groupe Vivendi, propriété de Vincent Bolloré, a débloqué la dernière tranche de son investissement échelonné de 300 millions de dollars et a augmenté sa participation dans Viu à 36,8%

