Groupe Bogart : "Un modèle fabriquant-retailer vertueux" / Initiation de couverture

Fondé en 1975, Groupe Bogart est un spécialiste de la production et de la commercialisation de produits de cosmétique et de parfumerie de luxe. Implanté dans plus de 90 pays dans le monde, la société maîtrise aujourd'hui toute la chaîne de valeur de l'origination à la distribution en passant par la formulation, la production et la création.

Depuis le lancement de sa première marque en propre, les parfums Bogart, le Groupe s'est constitué un portefeuille de 7 marques en propre de parfums (Jacques Bogart, Carven, Stendhal, Ted Lapidus), de soins (Méthode Jeanne Piaubert, Stendhal, April) et de maquillages (April, Stendhal, Close) permettant ainsi de proposer des produits de qualité à tous ses clients en parfumerie sélective. Dès 2004 le Groupe a constaté de véritables divergences stratégiques entre les détaillants et les marques de parfumerie. Il a alors enclenché un second axe de développement avec l'intégration de la distribution et la constitution d'un réseau de boutiques en propre permettant de totaliser aujourd'hui plus de 370 parfumeries en Europe et en Israël (Planet Parfum, April, HC, Milady, drugstores Di).

Malgré l'impact à court terme de la crise du Covid-19 notamment suite aux fermetures temporaires de ses boutiques, le Groupe dispose d'une solidité financière lui permettant de traverser cette crise (dette nette estimée à fin 2020 de 18,2 M€ et PGE de 14,5 M€). Nous estimons que la valeur actuelle de la société ne reflète pas le modèle vertueux de fabricant/retailer et les perspectives d'amélioration de la rentabilité.

Nous initions la couverture à l'Achat avec un objectif de cours de 16,60 € et un potentiel de hausse de 78%.