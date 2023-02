Groupe Berkem annonce l’acquisition stratégique d’i.Bioceuticals, distributeur nord-américain exclusif des compléments nutritionnels du néerlandais INC (International Nutrition Company)

• Implantation du Groupe Berkem en Amérique du Nord



• Élargissement de l’offre biosourcée du Groupe sur le marché très porteur de la Nutraceutique



• Intégration de cette acquisition immédiatement relutive à compter d’aujourd’hui



Blanquefort (France), le 16 février 2023 à 18h00 – Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal (code ISIN : FR00140069V2 – mnémonique : ALKEM), annonce aujourd’hui la réalisation de l’acquisition d’i.Bioceuticals, Inc., leader de la distribution nord-américain exclusif des ingrédients nutritionnels du néerlandais INC (International Nutrition Company), auprès de INC.





