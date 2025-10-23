Groupe Bastide a publié des comptes annuels en hausse

(AOF) - Le groupe Bastide (+3,56%, à 24,70 euros) est bien orienté en Bourse après la présentation de ses résultats annuels et de ses perspectives pour 2025-2026. Le spécialiste européen des prestations de santé à domicile a vu son résultat net progresser de 29,3%, à 1,6 million d’euros, sur l’exercice 2024-2025. Parallèlement, l’Ebitda a bondi de 11,4%, à 104,2 millions d’euros, faisant passer la marge d’Ebitda de 20,3 à 21,2%.
En outre, la marge brute a augmenté de 100 points de base pour atteindre 67,8%, grâce à l'effet du renforcement des prestations de soins à domicile et d'un mix ventes/locations d'équipements plus favorable dans l'activité Maintien à domicile. Enfin, le chiffre d'affaires a progressé de 6,3%, à 491,2 millions d'euros.
Au niveau des objectifs, le groupe Bastide table sur des revenus supérieurs à 510 millions d'euros, pour l'exercice 2025-2026, avec une marge opérationnelle courante autour de 9%.
Les analystes de Portzamparc sont plus optimistes et visent 520 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour une marge opérationnelle courante de 9,1%.
La société de bourse estime que l'exercice 2025-2026 "s'annonce dans la même veine" et ajustera ses objectifs financiers après une réunion programmée dans l'après-midi, qui "permettra de faire le point sur une guidance qui semble prudente en première approche". Partant, les analystes ont maintenu leur recommandation à Acheter sur le titre Bastide, avec un objectif de cours de 41 euros.
