GROUPE AIRWELL : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2025

UN PREMIER SEMESTRE IMPACT É PAR UN CONTEXTE DE MARCHÉ ENCORE DÉGRADÉ EN FRANCE

EBITDA CONFORME AUX ANTICIPATIONS [1]

UN SECOND SEMESTRE ATTENDU EN AMÉLIORATION

PERSPECTIVES 2025 CONFIRMÉES : RETOUR A LA CROISSANCE EN CHIFFRE D'AFFAIRES ET AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ PAR RAPPORT À 2024

Normes françaises

(en M€) S1 2024 S1 2025 Chiffre d'affaires 25,7 22,0 Taux de marge brute 38,4% 35,0% EBITDA ajusté [2] (0,2) (2,0) EBIT ajusté [3] (0,5) (2,1) Résultat net (0,8) (1,8)

Laurent Roegel, CEO d'Airwell : « Les résultats de ce premier semestre reflètent encore l'impact conjoncturel de la crise de l'immobilier en France sur les volumes de nos ventes. Cette baisse d'activité, malgré le rebond déjà visible à l'international et dans les DOM-TOM, pèse mécaniquement sur notre rentabilité, avec un EBITDA de -2 M€, conforme à nos anticipations.

Le début de reprise du marché en France est toujours attendu au second semestre, soutenue notamment par le nouveau décret concernant les pompes à chaleur à forte efficacité énergétique comme les nôtres. En parallèle, l'activité Airwell Industrie se porte bien et nous lançons actuellement une nouvelle vague de produits. Les perspectives sur les deux autres zones géographiques restent bonnes ce qui permet d'anticiper un rattrapage progressif du retard pris au premier semestre. Nous confirmons notre objectif de retour à la croissance sur l'ensemble de l'exercice avec une meilleure rentabilité qu'en 2024.

Dans ce contexte, le Groupe reste pleinement mobilisé pour saisir les opportunités offertes par la reprise attendue du marché. »

Des résultats semestriels qui reflètent la baisse d'activité en France dans un marché encore dégradé

Au terme de ce 1 er semestre 2025, le Groupe Airwell a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 22,0 M€ en repli de -14,4% par rapport au 30 juin 2024 (25,7 M€), qui s'explique par le fort repli de la France (-42,8%) pénalisé par la faiblesse du marché immobilier, notamment dans le neuf, alors que les DOM TOM et la zone Internationale sont en croissance (respectivement de +147,7% et +13% par rapport au 30 juin 2024).

La marge brute s'établit à 7,6 M€ au 1 er semestre 2025 contre 9,9 M€ au 1 er semestre 2024. En pourcentage, elle ressort à 35,0% compte tenu d'un effet mix géographique (nouveaux contrats en Afrique et moins de contribution de la France par rapport au 1 er semestre 2024).

Sur ce 1 er semestre 2025, les charges opérationnelles courantes sont restées maîtrisées. Les charges de personnel baissent de -4,5% à 4,4 M€ (contre 4,6 M€ au 30 juin 2024). Au 30 juin 2025, les effectifs sont de 103 collaborateurs (vs. 111 au 30 juin 2024). Les autres achats et charges externes s'élèvent à 4,9 M€ au 30 juin 2025 contre 5,3 M€ au 30 juin 2024, soit une baisse de -7,2%.

L'EBITDA ajusté [4] ressort en ligne avec les anticipations [5] , à savoir (2,0) M€ au 1 er semestre 2025 contre (0,2) M€ au 30 juin 2024. L'EBITDA est attendu en amélioration au second semestre.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions, l'EBIT ajusté [6] ressort à (2,1) M€, contre (0,5) M€ au 1 er semestre 2024.

Le résultat financier s'élève à (0,2) M€, en baisse de 0,2 M€ par rapport au 30 juin 2024. Après prise en compte de l'impôt (0,5 M€), le résultat net s'élève à (1,8) M€.

Situation financière

Les capitaux propres de Groupe Airwell s'élèvent à 7,1 M€, contre 9,9 M€ au 31 décembre 2024, intégrant le résultat semestriel.

Les cash-flows générés par l'exploitation ressortent à (0,9) M€ au 30 juin 2025 (ils étaient de (0,6) M€ au 30 juin 2024). Ils tiennent compte d'une variation positive du BFR de 1,0 M€ grâce à une bonne gestion des stocks qui reviennent à des niveaux plus normatifs (17,6 M€ au 30 juin 2025 contre 23,6 M€ au 30 juin 2024).

Les flux nets liés aux investissements sont restés maîtrisés à (0,4) M€ (à comparer à (0,2) M€ au 30 juin 2024 et (0,9) M€ au 31 décembre 2024).

La trésorerie disponible s'élève à 0,4 M€ au 30 juin 2025 (contre 1,9 M€ au 31 décembre 2024), avant nouvelles subventions à recevoir de 1,7 M€ (subventions ADEME) et de 0,2 M€ pour le déploiement de la chambre solaire autonome « SolarFrost ». Les dettes financières brutes sont stables à 7,2 M€ au 30 juin 2025 (contre 7,6 M€ au 31 décembre 2024).

Perspectives 2025 confirmées

Airwell vise toujours un rattrapage progressif au deuxième semestre, avec une stabilisation, voire une légère croissance, au 3 ème trimestre 2025 avant une nette accélération en fin d'année portée par la saisonnalité historique du Groupe sur cette période.

Les tendances sur l'activité des zones DOM TOM et Export (notamment sur la zone Afrique/Moyen Orient et en Europe) restent bonnes. En France, le décret du 6 septembre 2025 visant à relancer le marché des pompes à chaleur à forte efficacité énergétique (>140%) via le dispositif des certificats d'économies d'énergie, est un signal encourageant pour un retour à une meilleure dynamique du marché français. A ce titre, Groupe Airwell est très bien positionné sur ce type de produit différenciant avec des produits déjà disponibles en stocks. En parallèle, le Groupe continuera également de capitaliser sur ses nouvelles offres innovantes (Leezy et Airwell Industrie) pour soutenir l'activité commerciale et capter des parts de marchés.

Le Groupe confirme ainsi ses ambitions 2025 d'un retour à la croissance de son chiffre d'affaires annuel et d'une amélioration de sa rentabilité par rapport à 2024.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025, le 10 novembre 2025 après bourse.

A propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est la marque française référente pour la conception de pompes à chaleur en génie climatique et thermique. Acteur majeur, pionner français de la pompe à chaleur puis fabricant européen leader dans les années 1970, Airwell devient le Groupe Airwell en 2021. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays. En 2022, le créateur français de solutions climatiques et thermiques continue son développement dans l'objectif d'optimiser la consommation énergétique de ses offres, préserver les ressources naturelles en exploitant l'énergie solaire, afin de fortement limiter l'empreinte environnementale de ses clients. Basé à Montigny-le-Bretonneux (78), Le Groupe Airwell compte 100 collaborateurs. En mars 2023, le Groupe Airwell devient membre de la Communauté du Coq Vert portée par Bpi France et l'ADEME.

Compartiment : Euronext Growth® Paris ; Code Mnémonique : ALAIR

Contacts

AIRWELL

PDG

Laurent ROEGEL

investisseurs@airwell.com

Listing Sponsor

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

01 56 69 61 86

Communication Financière

Anne-Pauline PETUREAUX

apetureaux@actus.fr

01 53 67 36 72

Relations Presse

Anne-Charlotte Dudicourt

acdudicourt@actus.fr

01 53 67 36 32

[1] Cf communiqué du 24 juillet 2025

[2] EBITDA ajusté = résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et dépréciation des écarts d'acquisition retraité des dotations et reprises d'amortissement, dépréciations et provisions.

[3] EBIT ajusté = Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements et provisions et avant goodwill

[5] Cf communiqué du 24 juillet 2025

