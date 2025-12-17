GROUPE AIRWELL : DÉCLARATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS (ARTICLE L 233-8 II DU CODE DE COMMERCE)

GROUPE AIRWELL (code ISIN : FR0014003V77) / Mnémonique : ALAIR), fournisseur et créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, publie le nombre total de droits de vote et d'actions composant son capital.
|Date d'arrêté
|Nombre total d'actions
|Nombre total de droits de vote théorique (ou brut) 1
|
Nombre total
de droits de vote réel (ou net) 2
|30/11/2025
|6 083 542
|9 720 811
|9 385 697
1 Le droit de vote théorique est calculé conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF (Autorité des marchés financiers), sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
2 Le droit de vote exerçable est donné à titre d'information, compte non tenu des actions privées de droit de vote (actions d'auto-détention et d'auto-contrôle).
À propos d'Airwell
Créée en 1947 en France, Airwell est la marque française référente pour la conception de pompes à chaleur en génie climatique et thermique. Acteur majeur, pionner français de la pompe à chaleur puis fabricant européen leader dans les années 1970, Airwell devient le Groupe Airwell en 2021. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays. En 2022, le créateur français de solutions climatiques et thermiques continue son développement dans l'objectif d'optimiser la consommation énergétique de ses offres, préserver les ressources naturelles en exploitant l'énergie solaire, afin de fortement limiter l'empreinte environnementale de ses clients. Basé à Montigny-le-Bretonneux (78), Le Groupe Airwell compte 100 collaborateurs. En mars 2023, le Groupe Airwell devient membre de la Communauté du Coq Vert portée par Bpi France et l'ADEME.
Compartiment : Euronext Growth® Paris
Code Mnémonique : ALAIR
www.groupe-airwell.com
Contacts
|
GROUPE AIRWELL
PDG
Laurent ROEGEL
investisseurs@airwell.com
|
ATOUT CAPITAL
Rodolphe OSSOLA
Listing Sponsor
rodolphe.ossola@atoutcapital.com
01 56 69 61 86
|
ACTUS FINANCE
Communication Financière
Anne-Pauline PETUREAUX
apetureaux@actus.fr
01 53 67 36 72
|
Relations Presse
Anne-Charlotte DUDICOURT
acdudicourt@actus.fr
01 53 67 36 32
- SECURITY MASTER Key : x5uaZpuXYZjInWxwlpZqZpRnl5hjx5KdbGScnGGdZ5+XmZtnxWaXm8aVZnJmm2Zq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95614-airwell_cp_ddv_novembre25.pdf
