GROUPE AIRWELL : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1er SEMESTRE : 26 M EUR - FORTE ACCÉLÉRATION ATTENDUE AU 2ND SEMESTRE

Le Groupe Airwell (Euronext Growth, ALAIR), créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, publie son chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024.

Normes françaises

(en M€) – non auditées S1 2023 S1 2024 Variation (%) France métropolitaine 15,3 16,0 +4,3% DOM-TOM 2,6 1,4 -44,6% International 14,6 8,3 -43,1% TOTAL 32,5 25,7 -20,8%

Activité du 1 er semestre 2024

Groupe Airwell réalise un chiffre d'affaires de 25,7 M€ au 1 er semestre 2024, en repli de -20,8% par rapport au 1 er semestre 2023.

Le Groupe a évolué globalement sur ce 1 er semestre dans un environnement moins porteur, marqué par un net ralentissement du marché après plusieurs années de forte croissance, sous l'effet notamment d'un marché immobilier en berne. En France par exemple, le marché de la pompe à chaleur Air/Eau est en baisse de l'ordre de -46% (source : UNICLIMA).

Dans ce contexte, Airwell est parvenu à surperformer en France métropolitaine en délivrant une croissance de + 4,3% à 16,0 M€ au 1 er semestre 2024, grâce notamment à la contribution d'Airwell Industrie, à hauteur de 1,0 M€. La performance aurait même pu être meilleure sans le décalage au 2 nd semestre de certaines commandes attendues initialement au 1 er semestre, notamment sur les PAC Air/Eau et les ballons thermodynamiques (en léger repli de -4,2% au 1 er semestre 2024). Les PAC Air/Air sont, quant à elles, en croissance de +49,9% sur le 1 er semestre 2024.

Le chiffre d'affaires de la zone DOM-TOM , ressort à 1,4 M€, en repli de -44,6% par rapport à la même période l'an dernier. Comme anticipé, l'amélioration séquentielle a été visible au 2 ème trimestre 2024 (-20,2%) par rapport au 1 er trimestre (-68,4%) grâce notamment à un bon volume des ventes à La Réunion. De son côté, la Guadeloupe a commencé son démarrage dans de bonnes conditions suite à la reprise en direct par Airwell des actions commerciales.

Enfin, la zone Internationale affiche un chiffre d'affaires de 8,3 M€, en repli de -43,1% par rapport au 1 er semestre 2023. Le 2 ème trimestre est également en amélioration sur cette zone par rapport au trimestre précèdent mais reste toujours pénalisée par des perturbations logistiques (allongement des délais de transports maritimes internationaux), qui ont conduit à des décalages de livraisons sur le prochain trimestre.

En termes de répartition sectorielle, les ventes du 1 er semestre 2024 sont réalisées à 95% sur le marché résidentiel et 5% sur le tertiaire.

Confirmation d'une forte accélération au second semestre

Dans un marché global qui devrait être mieux orienté, avec notamment la reprise des aides incitatives, et au vu du carnet de commandes actuel, Groupe Airwell s'attend à un fort rebond de ses ventes au second semestre, soutenu par le rattrapage des commandes en France et à l'international et par la montée en puissance attendue dans les DOM-TOM.

Le Groupe bénéficiera également de la contribution d'Airwell Industrie dans le cadre de son contrat avec Synerpod [1] et du lancement de ses nouvelles offres. À ce titre, Groupe Airwell lancera dès la rentrée de septembre, une évolution de sa solution servicielle pour la maison intelligente et connectée (« Ma Maison Hybride »), et prépare activement le lancement concomitant de son offre de financement de la rénovation énergétique pour le secteur résidentiel, conformément au calendrier prévu. En parallèle, le Groupe prépare également de nouvelles offres pour Airwell Industrie pour jouer un rôle clé dans les grands enjeux du « Made in France ».

Sur ces bases, et au vu du fort rebond attendu au second semestre, le Groupe est confiant pour délivrer un nouvel exercice de croissance en 2024.

Enfin, groupe Airwell rappelle son ambition d'un chiffre d'affaires supérieur à 100 M€ en 2025 avec une marge d'EBITDA supérieure à 5%.

Prochaine publication :

Résultats semestriels 2024, le 17 septembre 2024, après bourse

À propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est la marque française référente pour la conception de pompes à chaleur en génie climatique et thermique. Acteur majeur, pionner français de la pompe à chaleur puis fabricant européen leader dans les années 1970, Airwell devient le Groupe Airwell en 2021. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays. Le créateur français de solutions climatiques et thermiques continue son développement dans l'objectif d'optimiser la consommation énergétique de ses offres, préserver les ressources naturelles en exploitant l'énergie solaire, afin de fortement limiter l'empreinte environnementale de ses clients. Basé à Montigny-le-Bretonneux (78), Le Groupe Airwell compte plus de 100 collaborateurs. En mars 2023, le Groupe Airwell devient membre de la Communauté du Coq Vert portée par Bpi France et l'ADEME.

Compartiment : Euronext Growth® Paris

Code Mnémonique : ALAIR

www.groupe-airwell.com

Contacts

GROUPE AIRWELL



PDG

Laurent ROEGEL

investisseurs@airwell.com ATOUT CAPITAL



Rodolphe OSSOLA

Listing Sponsor

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

01 56 69 61 86 ACTUS FINANCE



Communication Financière

Anne-Pauline PETUREAUX

apetureaux@actus.fr

01 53 67 36 72 Relations Presse

Manon Clairet

mclairet@actus.fr

01 53 67 36 73

[1] Cf communiqué du 13 février 2024