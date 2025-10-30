GROUPE AIRWELL : CHIFFRE D'AFFAIRES 9 MOIS : 32,2 M EUR - AMÉLIORATION DE LA TENDANCE EN FRANCE AU 3ÈME TRIMESTRE

Le Groupe Airwell (Euronext Growth, ALAIR), créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, publie son chiffre d'affaires du 3 ème trimestre et au terme des neuf mois d'exercice 2025.

Normes françaises

(en M€) – non auditées Q3 2024 Q3 2025 Variation (%) 9 mois 2024 9 mois 2025 Variation (%) France métropolitaine 4,2 4,1 -3,7% 20,2 13,2 -34,6% DOM-TOM 1,7 1,8 +5,8% 3,1 5,2 +70,8% International 5,1 4,3 -16,4% 13,5 13,7 +1,8% TOTAL 11,0 10,1 -8,2% 36,8 32,2 -12,5%

Activité du 3 ème trimestre

Groupe Airwell publie un chiffre d'affaires de 10,1 M€ au 3 ème trimestre 2025, en repli de -8,2% par rapport au 3 ème trimestre 2024, impacté par le repli ponctuel de l'International alors que la France est en amélioration sur ce trimestre et que les DOM TOM sont en croissance.

La France métropolitaine, en net retrait au 1 er semestre, a vu sa dynamique d'activité s'améliorer sensiblement avec un chiffre d'affaires de 4,1 M€ (-0,1 M€) très proche de celui de l'exercice précèdent sur la même période. Les ventes de PAC air/air sont en hausse de +6% sur le trimestre. Sur

9 mois, le chiffre d'affaires est de 13,2 M€ (-34,6% par rapport à la même période l'an dernier).

La tendance est restée bonne dans les DOM TOM , qui réalise un chiffre d'affaires de 1,8 M€ au 3 ème trimestre 2025, en progression de +5,8% par rapport au 3 ème trimestre 2024. La Guadeloupe et la Guyane (en distribution directe par Groupe Airwell) sont les principaux contributeurs. Le chiffre d'affaires 9 mois ressort à 5,2 M€, contre 3,1 M€, soit une forte croissance de +70,8% par rapport à la même période l'an dernier.

Le chiffre d'affaires de la zone Internationale est de 4,3 M€ au 3 ème trimestre 2025 (il était de 5,1 M€ un an plus tôt) pénalisé ponctuellement sur ce trimestre par des décalages de livraisons de commandes (pour un montant d'environ 2 M€) qui seront livrées sur les prochaines semaines. Sur 9 mois, l'International reste en légère croissance de +1,8% par rapport au 3 ème trimestre 2024. Hors ces décalages, l'International aurait maintenu une croissance à deux chiffres.

Au terme de ces neufs mois d'exercice 2025, le chiffre d'affaires du Groupe ressort à 32,2 M€, en repli de -12,5% par rapport à la même période l'an dernier.

Perspectives 2025

Groupe Airwell vise toujours une nette accélération de son activité en fin d'année portée par la saisonnalité historique sur cette période. Au vu du carnet de commandes actuel, la France est attendue en croissance sur le prochain trimestre soutenue par le récent décret gouvernemental sur le marché des pompes à chaleur qui a relancé la dynamique d'activité sur les PAC air/eau. Les nouveaux produits Industrie premium devraient également soutenir cette dynamique, notamment HydroDuo, le nouveau module hydraulique tout-en-1 pour PAC.

La tendance reste bonne pour les DOM TOM, notamment sur les zones de distribution en direct (Guadeloupe et Guyane). De son côté, l'International bénéficiera des décalages du précédent trimestre et de nouvelles commandes en Pologne, Maroc et Portugal notamment.

Toutefois, bien que la tendance demeure positive pour le prochain trimestre, le Groupe, par prudence, ajuste son ambition de chiffre d'affaires annuel. Cette décision tient compte d'un aléa lié à la capacité à maintenir le rythme soutenu des livraisons à l'export — susceptible d'entraîner certains reports sur début 2026 — ainsi que l'inertie observée avec les partenaires artisans dans l'achèvement des chantiers LEEZY, qui retarde la facturation. En conséquence, Groupe Airwell vise désormais un chiffre d'affaires annuel stable par rapport à 2024 et confirme en parallèle son objectif d'amélioration de sa rentabilité par rapport à 2024.

Prochaine publication :

Chiffre d'affaires annuel, jeudi 5 février 2026 après bourse

À propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est la marque française référente pour la conception de pompes à chaleur en génie climatique et thermique. Acteur majeur, pionner français de la pompe à chaleur puis fabricant européen leader dans les années 1970, Airwell devient le Groupe Airwell en 2021. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays. Le créateur français de solutions climatiques et thermiques continue son développement dans l'objectif d'optimiser la consommation énergétique de ses offres, préserver les ressources naturelles en exploitant l'énergie solaire, afin de fortement limiter l'empreinte environnementale de ses clients. Basé à Montigny-le-Bretonneux (78), Le Groupe Airwell compte plus de 100 collaborateurs. En mars 2023, le Groupe Airwell devient membre de la Communauté du Coq Vert portée par Bpi France et l'ADEME.

Compartiment : Euronext Growth® Paris

Code Mnémonique : ALAIR

www.groupe-airwell.com

