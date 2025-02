GROUPE AIRWELL : CHIFFRE D'AFFAIRES 2024 : 50,6 M EUR

Le Groupe Airwell (Euronext Growth, ALAIR), créateur d'écosystèmes énergétiques intelligents, publie un chiffre d'affaires de 50,6 M€ au terme de son exercice 2024, dans un marché de la pompe à chaleur qui s'est brutalement retourné en 2024, sous l'effet d'éléments conjoncturels, après des années de forte croissance.

Normes françaises

(en M€) – non auditées Q4 2023 Q4 2024 Variation (%) 2023 2024 Variation (%) France métropolitaine 9,1 5,1 -44,1% 31,9 25,3 -20,6% DOM-TOM 1,9 1,7 -9,9% 6,8 4,8 -29,6% International 7,3 7,1 -3,6% 26,4 20,5 -22,1% TOTAL 18,3 13,9 -24,4% 65,0 50,6 -22,1%

Activité du 4 ème trimestre 2024

Le Groupe Airwell réalise un chiffre d'affaires de 13,9 M€ au 4 ème trimestre 2024, en repli de -24,4% par rapport au record enregistré au 4 ème trimestre 2023. Le Groupe a continué d'évoluer dans un marché de la pompe à chaleur dégradé, en raison du manque de débouchés liés à la crise immobilière dans le neuf (en France notamment) et à l'attentisme des donneurs d'ordre dans un contexte incertain. Ces éléments conjoncturels n'ont pas permis la réduction rapide des stocks chez les distributeurs et installateurs.

La France métropolitaine affiche un fort repli au 4 ème trimestre 2024 (-44,1%) par rapport à la performance historique réalisée un an auparavant dans un marché plus dynamique. Sur l'ensemble de l'année 2024, le chiffre d'affaires est en recul plus limité de -20,6% (25,3 M€) affichant une meilleure résistance que le marché global qui est en repli de 41% sur les PAC Air/Eau et 15% sur les PAC Air/Air (source : Uniclima). Les ventes de PAC air/eau ont représenté 51% des revenus 2024.

Le chiffre d'affaires de la zone DOM-TOM , ressort à 1,7 M€ au 4 ème trimestre 2024, en baisse de -9,9% par rapport au 4 ème trimestre 2023. Cette zone se rapproche progressivement de ses niveaux de performance passés, après la reprise en direct de la distribution aux Antilles effective depuis mi-2024. Sur l'ensemble de l'exercice 2024, le chiffre d'affaires des DOM-TOM est de 4,8 M€ (-29,6%), dont la moitié est réalisée par la Guadeloupe et la Guyane (Airwell en direct).

Enfin, la zone Internationale se maintient au 4 ème trimestre 2024 à un niveau proche de celui de l'an dernier, soit 7,1 M€ (-3,6%), grâce à des volumes plus importants sur les PAC air/air (notamment au Maroc et en Pologne). Sur l'ensemble de l'exercice, cette zone réalise un chiffre d'affaires de 20,5 M€

(-22,1%).

Au terme de cet exercice 2024, le chiffre d'affaires du Groupe ressort donc à 50,6 M€, en repli de -22,1% par rapport à l'année 2023, un niveau proche des dernières anticipations. En termes de répartition sectorielle, les ventes sont réalisées à 86% sur le marché résidentiel et 14% sur le tertiaire.

Compte tenu du chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice 2024 et du maintien des investissements nécessaires pour préparer les nouvelles offres d'avenir, l'EBITDA ajusté [1] devrait se situer entre -1 et -2 M€ pour 2024.

Perspectives 2025

Malgré un coup d'arrêt brutal en 2024, le marché de la pompe à chaleur s'inscrit dans un contexte plus global des enjeux de transition écologique et dispose d'un fort potentiel de croissance à moyen et long terme. Grâce à son positionnement différenciant, Groupe Airwell propose des offres complètes axées sur l'efficacité énergétique pour répondre de façon pertinente et adaptée aux attentes de ses marchés.

A court terme, le Groupe anticipe un début de reprise du marché en France sur la deuxième partie de l'exercice 2025, une fois les stocks revenus à des niveaux plus normatifs dans la filière. Le Groupe pourra cependant s'appuyer sur sa couverture élargie sur des territoires internationaux pour continuer de surperformer ses marchés. La zone DOM TOM devrait renouer avec la croissance sur 2025 avec la montée en puissance des équipes commerciale aux Antilles. Enfin, la zone Internationale devrait retrouver des niveaux conformes aux standards du Groupe grâce à de nouveaux succès remportés en Afrique du Nord et de l'Ouest.

Confiant dans le potentiel de ses marchés, Groupe Airwell continue d'investir activement dans le renforcement et le développement de valeur ajoutée avec le lancement de nouvelles offres pour être ainsi prêt à rebondir rapidement dès les premiers signes visibles de reprise.

Ainsi, de nouvelles évolutions (data) viennent déjà compléter sa solution servicielle pour la maison intelligente et connectée (« Ma Maison Hybride »). En parallèle, les nouvelles gammes d'Airwell Industrie seront commercialisées en France progressivement à partir de février 2025. Le Groupe travaille également actuellement à la mise en œuvre d'une vingtaine de projets sur sa nouvelle offre de financement de la rénovation énergétique « Leezy ». De premières contributions au chiffre d'affaires sont attendues au 1 er trimestre 2025. Le Groupe anticipe une montée en puissance progressive de cette offre en 2025.

Les actions marketing et les investissements doivent permettre au Groupe de retrouver une trajectoire de croissance en termes de revenus et d'amélioration de la rentabilité en 2025. Le Groupe reste par ailleurs vigilant sur sa structure de coûts.

Prochaine publication :

Résultats annuels 2024, le lundi 28 avril 2025

À propos d'Airwell

Créée en 1947 en France, Airwell est la marque française référente pour la conception de pompes à chaleur en génie climatique et thermique. Acteur majeur, pionner français de la pompe à chaleur puis fabricant européen leader dans les années 1970, Airwell devient le Groupe Airwell en 2021. Sur un marché porté par la transition énergétique, la société ambitionne de devenir un des leaders en Europe, et un acteur incontournable des solutions climatiques et thermiques basées sur les besoins et usages, au niveau mondial avec une présence dans 80 pays. Le créateur français de solutions climatiques et thermiques continue son développement dans l'objectif d'optimiser la consommation énergétique de ses offres, préserver les ressources naturelles en exploitant l'énergie solaire, afin de fortement limiter l'empreinte environnementale de ses clients. Basé à Montigny-le-Bretonneux (78), Le Groupe Airwell compte plus de 100 collaborateurs. En mars 2023, le Groupe Airwell devient membre de la Communauté du Coq Vert portée par Bpi France et l'ADEME.

[1] La société communique désormais sur la notion de « EBITDA ajusté » par plus de clarté sur la définition employée. EBITDA ajusté = résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et dépréciation des écarts d'acquisition retraité des dotations et reprises d'amortissement, dépréciations et provisions.