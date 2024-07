Groupe Airwell (ALAIR) - CA T2 : Gros coup de frein ! - Achat - Obj. 6,3 € vs 6,5 € - Pot. +61%

CA T2 + Contact : Gros coup de frein !

- CA T2 Groupe : 13,8 M€ -25% / S1 25,7 M€ -20,8%

France 7,1 M€ -18% / S1 -2%

Dom Tom 1 M€ -20% / S1 -43%

Export 5,4 M€ -36% / S1 -45%

Industrie 0,3 M€

- Attente d'une croissance « notable » sur l'année mais objectifs 2025 maintenus à 100 M€

Le T1 avait reculé de 15% du fait de l'export pénalisé par un effet de surstockage et de la décision prise fin 2023 de réaliser en direct les ventes en Guadeloupe. Le T2, qui était attendu en croissance, accentue le recul avec -25%. Nous attendions un CA T2 de 19,7 M€, soit une légère croissance grâce à une reprise plus franche de l'Export par rapport au T1 (8 M€ attendus vs 8,4 M€ au T2 2023 et 2,9 M€ au T1 2024) et d'une stabilité de la France (8,7 M€ stable par rapport au T2 2023 et au T1 2024), stabilité justifiée par une assez bonne capacité du groupe à se différencier grâce à ses offres malgré un marché en contraction. Les Dom Tom, quant à eux, font un peu mieux qu'attendu (1 M€ vs 0,7 M€ estimés) mais ne bénéficient pas encore de la reprise en direct qui sera totalement opérationnelle pour le S2.

Les deux éléments majeurs entrainant une telle différence par rapport à nos attentes et celle de la direction, sont les problèmes rencontrés au niveau du fret maritime avec une accumulation des délais du fait du conflit israélo-palestinien et un marché français à l'arrêt, les élections ayant eu un effet amplificateur. On peut donc évoquer des éléments exogènes mais cela traduit de ce point de vue une certaine faiblesse conjoncturelle. Notons également que l'Export pâtit d'un effet de base très défavorable, le T2 2023 et le S1 2023 avaient affiché un niveau d'activité jamais observé avec une progression de 32%. Le surstockage a vraisemblablement eu lieu à cette période, le S2 2023 ayant reculé de 14%. A cela s'ajoute un marché français sous pression du fait du peu de visibilité concernant le devenir des aides publiques mais aussi un marché de l'immobilier qui subit l'une de ses pires crises. Ainsi, lors de sa conférence de mi-mars l'AFPAC a évoqué une baisse de 13% des ventes de PAC et au T1 la poursuite de cette tendance avec un recul de 14%. Par ailleurs, les derniers chiffres d'Uniclima font ressortir une accélération de la baisse en France au T2 avec sur les 5 premiers mois de l'année une baisse de -46% des PCA Air/Eau (68 311) et de -3% sur les PAC Air/Air (345 024). Parallèlement, Airwell affiche une baisse de -19,7% sur les A/E (32% du CA France) et une hausse de +50% sur les A/A (53,3% du CA France). In fine, Airwell gagne donc des parts de marché ce qui est un bon signal.

Le T1 était atypique par rapport à ce que nous avons constaté jusque-là et le T2 l'est encore plus avec, pour nous répéter l'effet de surstockage à l'Export, le changement d'approche commerciale en Guadeloupe, un marché français bloqué et une situation géopolitique qui fait constater des tensions similaires à l'époque du Covid au niveau du fret. Il était donc difficile d'anticiper le recul observé.