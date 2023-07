Groupe Airwell (ALAIR) - CA S1 / Les DOM TOM pèsent temporairement - Achat - 6,9 € vs 7,15 €

CA T2 + Contact : Les DOM TOM pèsent temporairement

CA S1 32,5 M€ +13 % / CA T2 +3,8% ;

France 15,3 M€ +23,3% / T2 +30,3% ;

DOM TOM 2,5 M€ -50,3% / T2 -66,3% ;

Export 14,6 M€ +30,3% / T2 +15,3%.

Après un 1er trimestre nettement supérieur à nos attentes (T1 +27,8%) grâce à l'Export, Airwell publie un T2 cette fois-ci inférieur à nos prévisions à 18,3 M€ en progression de +3,8%. In fine sur le semestre l'activité progresse de +13% à 32,5 M€ vs 36,6 M€ attendus.

A l'Export, le groupe a bénéficié au T1, entre autres, d'un effet de base favorable. Etant donné qu'en moyenne le T1 représente plus de 16% du CA annuel, nous avons relevé notre objectif annuel et attendions pour le T2 un CA supérieur à 12 M€ vs 8,4 M€ réalisés. Notre hypothèse reposait sur un T2 Export représentant environ 33% du CA annuel, moyenne observée sur les 3 derniers exercices. In fine, la progression de 15,3% à 8,4 M€ permet tout de même d'afficher le plus important CA Export trimestriel de l'histoire du groupe et cela à périmètre constant. Ainsi, sur la base du S1 et si l'on considère qu'il représente 49,8% du CA annuel Export, l'atterrissage annuel devrait être d'au moins 29,4 M€ vs 35,4 M€ attendus à la suite du T1. Nous revenons donc sur notre prévision de début d'année avec un CA Export annuel de 30,1 M€ (+21,5%) ce qui induit une progression au S2 de +13% ce qui se veut prudent.