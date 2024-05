Groupama Asset Management noue un partenariat stratégique avec Amundi Intermédiation

(AOF) - Groupama Asset Management associe ses forces et son équipe de négociateurs à celle d’Amundi Intermédiation pour accélérer la transformation de son activité d’exécution et disposer d’un service dimensionné pour accompagner ses ambitions. "Avec ce partenariat, Groupama Asset Management accèdera à un périmètre d'activité élargi avec une puissance de négociation enrichie. Cette association permettra à Groupama Asset Management de mieux servir ses clients et d'optimiser ses performances", indique un communiqué.

Pour Amundi Intermédiation, qui sert plus de 60 clients, il s'agit du premier partenariat avec un acteur de la taille de Groupama Asset Management. Les équipes internationales d'Amundi Intermédiation, comptent plus de 60 collaborateurs, dont 40 basés à Paris, et seront renforcées par les négociateurs de Groupama Asset Management.