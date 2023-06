Groupama Asset Management accélère son développement en Italie

(AOF) - Groupama Asset Management renforce sa présence en Italie avec l’arrivée d’Alessandro Malinverno au bureau de Milan en tant que responsable Distribution au sein des équipes commerciales. Sous la direction d’Arnaud Ganet, directeur Commercial Global, il participera activement à l’accélération du développement de Groupama AM en Italie, en y déployant une offre qualifiée et personnalisée pour les segments distribution et wholesale.

Avant son arrivée, Alessandro Malinverno a dirigé la Distribution pour les private bank sur les marchés italiens, suisse et irlandais chez Oddo BHF AM depuis 2017. Il a notamment développé avec succès l'activité en pleine expansion auprès des Banques Privées, acheteurs de Fonds et Family Offices, avec le souci d'une offre adaptée à ces clients.

Fort d'une expertise reconnue sur ces segments, il a animé et dynamisé le réseau des Top Private Bankers de Banca Generali et coordonné toute l'action commerciale et marketing clients.