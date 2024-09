Dans ses dernières fonctions, il a supervisé l'analyse, l'exécution et le suivi des investissements, ainsi que la revue ESG, pour un total de 350 millions d'euros d'actifs.

Par la suite, il a occupé des postes clés chez Omnes Capital et CEREA Partners, en tant que directeur de participations puis directeur d'investissement.

(AOF) - Groupama Asset Management annonce la nomination de Ludovic Valentin au poste de gérant Dette Privée dans l’équipe de dette non cotée, dirigée par Emmanuel Daull. Cette nomination s’inscrit dans sa stratégie de développement, en s’appuyant sur l’expertise reconnue d’une équipe spécialisée pour déployer une gamme complète de fonds de dette non cotée.

Groupama AM : nomination de Ludovic Valentin au poste de gérant Dette Privée

