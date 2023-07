- Education, insertion et environnement sont les trois champs d’actions de la fondation fraichement mise sur pied par Groupama AM. La société de gestion rejoint ainsi par cette initiative d’autres de ses compétiteurs ayant transcrit leur démarche durable au travers de leur propre fondation.Abritée par la Fondation de France, Fondation Groupama Asset Management doit apporter son soutien financier aux associations qui portent des projets ciblés sur des thématiques sociétale et environnementale et des programmes ciblant les domaines de l’éducation, de l’insertion et de l’environnement.Cette fondation, présidée par Mirela Agache Durand, directrice générale de Groupama AM, voit sa gouvernance confiée à un comité exécutif constitué de deux collèges : l’un organisé autour de quatre administrateurs internes au groupe et un second composé de deux personnalités qualifiées : Bénédicte Guery, ingénieure écologue et Vanessa de Lauzainghein, directrice du Mécénat de la fondation des Apprentis d’Auteuil.Très prochainement, la structure annoncera son soutien à deux ou trois associations à l’issue d’un processus d’examen d’une dizaine de projets initié début juin.

Valérie Riochet