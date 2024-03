"De nouvelles hausses des taux ne seront envisageables que si la BoJ est totalement convaincue des risques à la hausse pour l'inflation. En ce sens, les statistiques de salaires et de consommation donneront des indications pour l'orientation future de la politique monétaire", précise l'économiste.

"La décision constitue une surprise. Nous avons toujours pensé qu'un pivot dès le mois de mars serait prématuré en raison de la division affichée encore récemment au sein du Comité et surtout du contexte économique toujours fragile. La BoJ nous semble ainsi pressée face aux anticipations croissantes de baisses des taux dans les autres pays développés. La fenêtre de tir a été, de toute évidence, les résultats préliminaires du "shunto". Ils annoncent une hausse des salaires pouvant s'élever à 5,3% en moyenne contre 3,6% l'année dernière, la plus forte augmentation depuis 33 ans", observe Thuy Vân Pham, économiste chez Groupama Asset Management.

En conséquence, l'objectif d'inflation à 2% sera atteint d'une manière stable et durable vers la fin de la période de ses dernières projections macroéconomiques publiée en janvier, c'est-à-dire à l'horizon 2025-2026. Les mesures d'assouplissement monétaire à grande échelle ont rempli leur rôle, notamment la politique de taux d'intérêt négatifs et le contrôle de la courbe des rendements.

(AOF) - La Banque du Japon a mis fin à son dispositif monétaire ultra accommodant à l’issue de la réunion des 18-19 mars dernier. La BoJ a mis fin à sa politique des taux courts négatifs : le taux d’intérêt directeur est passé à entre 0 et 0,1% contre une fourchette de -0,1 % à 0% précédemment. Elle a justifié sa décision par sa confiance croissante quant à la trajectoire future de l’inflation. En effet, le cycle vertueux des prix-salaires est devenu plus solide, notamment avec les premiers résultats des négociations salariales annuelles ("shunto").

Groupama AM : "La BoJ est persuadée que l'économie va se redresser modérément"

