- Groupama Asset Management, filiale de gestion d’actifs de l’assureur français Groupama, a annoncé l’enregistrement de cinq fonds au Portugal, dont deux fonds obligataires, deux fonds monétaires et un fonds actions. Le marché est couvert par l'équipe de Juan Rodríguez-Fraile, reponsable des marchés de la péninsule ibérique et d’Amérique latine chez Groupama AM.

