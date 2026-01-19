 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Groenland: la Bourse de Paris plombée par les menaces douanières de Donald Trump
information fournie par AFP 19/01/2026 à 10:03

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La Bourse de Paris évolue en nette baisse lundi, accusant le coup après les menaces de droits de douane de Donald Trump contre plusieurs pays européens qui s'opposent à sa volonté d'annexer le Groenland.

Vers 9H40 (heure de Paris), le CAC 40 perdait 1,23% à 8.157,31 points, en recul de 101,63 points. Vendredi, l'indice vedette parisien avait déjà clôturé en baisse de 0,65%, à 8.258,94 points.

"Le risque est de retour", a résumé Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.

Le président américain a menacé ce week-end huit pays, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, d'imposer de nouvelles surtaxes douanières sur leurs exportations aux Etats-Unis, en raison de leur opposition à ses velléités de s'emparer du Groenland.

Ces nouveaux droits de douane, de 10%, seraient effectifs à partir du 1er février et pourraient s'envoler à 25% au 1er juin.

Cela "aurait des conséquences néfastes tant sur le plan économique que géopolitique", alors que "l'Europe a besoin des Etats-Unis pour soutenir l'Ukraine", ont estimé les analystes de la Deutsche Bank.

Et ces nouveaux droits de douane "ravivent les craintes d'une escalade protectionniste à un moment déjà délicat pour la croissance", a expliqué John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Les Européens préparent, en effet, des contre-mesures pour répondre au "chantage" du président américain, a dit lundi le ministre allemand de l'Economie, Lars Klingbeil, lors d'une conférence de presse avec son homologue français Roland Lescure.

Le président français Emmanuel Macron veut demander à Bruxelles l'activation de l'instrument anti-coercition de l'UE, permettant en particulier de limiter les importations provenant d'un pays et l'accès à certains marchés publics ainsi que de bloquer certains investissements.

Une autre réponse possible serait de réactiver les mesures de représailles sur 93 milliards d'euros de marchandises américaines, qui avaient été suspendues après la conclusion, à l'été 2025, d'un accord commercial entre Washington et Bruxelles.

Cet accord, qui doit être examiné par les eurodéputés dans les jours qui viennent, n'est d'ailleurs plus du tout du goût des eurodéputés. L'Allemand Manfred Weber, chef de la droite au Parlement européen, a clairement indiqué qu'une approbation n'était "pas possible à ce stade".

Le luxe souffre

"Les investisseurs se retirent des actions d'entreprises orientées vers l'exportation", a noté Andreas Lipkow, analyste indépendant.

A Paris, les valeurs du luxe, dont les Etats-Unis sont un client important, étaient particulièrement touchées. Vers 9H30, LVMH reculait de 3,91%, Kering perdait 2,56% et Hermès se repliait de 2,06%.

Le groupe automobile Stellantis, très lié à la première économie mondiale, cédait 1,54%.

La défense profite des tensions

Les valeurs du secteur de la défense surnageaient, bénéficiant de cette montée des tensions entre l'Union européenne et les Etats-Unis.

A Paris, Thales prenait 1,64% et Dassault Aviation 2,34%.

Euronext CAC40

Groenland

Valeurs associées

DEUTSCHE BANK
32,385 EUR XETRA -3,47%
HERMES INTL
2 119,000 EUR Euronext Paris -3,24%
KERING
280,300 EUR Euronext Paris -2,91%
LVMH
584,600 EUR Euronext Paris -4,04%
STELLANTIS
8,262 EUR MIL -1,49%
THALES
268,200 EUR Euronext Paris +2,52%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le TGV "M", train à grande vitesse de nouvelle génération de la SNCF, à l'usine Alstom de Belfort, le 29 avril 2024 ( AFP / FREDERICK FLORIN )
    SNCF Voyageurs commande 15 nouveaux TGV à Alstom, pour environ 600 millions d'euros
    information fournie par AFP 19.01.2026 11:36 

    SNCF Voyageurs a annoncé lundi la commande de 15 TGV supplémentaires à Altsom, des trains nouvelle génération sur lesquels la compagnie ferroviaire compte pour faire face à la concurrence en France et en Europe, mais dont la mise en service a pris du retard. La ... Lire la suite

  • NOKIA : Le mouvement reste haussier
    NOKIA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 19.01.2026 11:32 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • ( AFP / ALAIN JOCARD )
    Engie boucle le financement de son plus grand projet solaire au Moyen-Orient
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.01.2026 11:28 

    Engie a annoncé lundi le bouclage financier avec son partenaire émirati Masdar du projet solaire Khazna aux Émirats Arabes Unis (EAU), l’un des plus grands parcs photovoltaïques de la région et le plus important jamais développé par l’énergéticien français, d’une ... Lire la suite

  • AMUNDI
    Inflation américaine : en baisse mais toujours supérieure à l'objectif
    information fournie par Amundi 19.01.2026 11:28 

    Augmentation des dépenses de consommation aux Etats-Unis, production industrielle en zone euro plus élevée que prévu, droits de douane sur les semi-conducteurs en Asie… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine. L'indice des prix à la consommation (IPC) ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank