Grifols: le président exécutif prend les pleins pouvoirs

(CercleFinance.com) - Le spécialiste espagnol de soins de santé Grifols a annoncé lundi l'adoption d'une nouvelle gouvernance d'entreprise qui va donner les pleins pouvoirs à Thomas Glanzmann, le nouvel homme fort du groupe.



Glanzmann, qui assumait déjà le rôle de président exécutif, s'est vu confier avec effet immédiat le rôle de directeur général, ce qui lui permettra de désormais fixer l'orientation stratégique du groupe basé à Barcelone.



Cette évolution signifie que Victor Grifols Deu, qui occupait jusqu'ici les fonctions de DG, deviendra directeur opérationnel, une fonction qui lui conférera la gestion 'au jour le jour' des activités de l'entreprise.



Raimon Grifols, l'actuel vice-président exécutif, deviendra pour sa part responsable de l'entreprise (Chief Corporate Officer), ce qui le conduira à se focaliser, pour sa part, sur les filiales de la société.



Ces changements surviennent alors que le cours de Bourse du groupe familial, créé en 1909, a perdu près de 50% de sa valeur au cours des 12 mois écoulés, sur fond de dette élevée et de performances opérationnelles décevantes.



Grifols, qui a récemment lancé un programme de réductions de coûts, va devoir lancer un certain nombre d'autres mesures afin de retrouver la confiance des investisseurs, soulignent les analystes.



Chez Berenberg, on estime que Grifols, qui est l'un des leaders mondiaux daa la collecte de plasma, va notamment devoir mettre fin à son mécanisme compliqué de double cotation, qui sépare ses actions préférentielles 'A' de ses actions ordinaires 'B'.



A la Bourse de Paris, ces annonces étaient accueillis sans grand enthousiasme lundi matin, où l'action 'B' reculait de 0,3%.





