Grifols déçoit, le titre cède du terrain

(Zonebourse.com) - Grifols recule à la Bourse de Madrid (-2,42%, 8,93 euros) après la publication de comptes trimestriels mitigés.

L'entreprise du secteur de la santé et spécialisée dans la production de médicaments dérivés du plasma a généré un chiffre d'affaires de 1,7 milliards d'euros, en hausse de 3,3% à change constant. L'activité a été portée par la vigueur continue de l'activité Biopharma ( 6,8%).

De son côté, l'Ebitda ajusté a atteint 381 millions d'euros ( 0,8% à changes équivalents), avec une marge stable à 22,4%, ce qui reflète une discipline opérationnelle continue à l'échelle du groupe selon la direction. La bonne performance de l'Ebitda a été soutenue par des améliorations constants de l'efficacité et une baisse de 7,7% des dépenses d'exploitation. Ces gains ont toutefois été compensés par l'impact annuel des concessions de prix sur l'albumine en Chine et par 23 millions d'euros de vents contraires liés à l'affaiblissement du dollar américain.

Le bénéfice du groupe a quant à lui augmenté de 21,9%, à 73 millions d'euros.

Pour AlphaValue, l'Ebitda ajusté a été supérieur aux attentes du consensus, bien que les ventes soient un peu décevantes. Les analystes relèvent également que la génération de flux de trésorerie disponible négative au premier trimestre laisse trop de travail pour les trimestres restants si Grifols veut atteindre son objectif 2026. AlphaValue conserve une opinion favorable à acheter, avec une cible de 14,4 euros, mais estime qu'un changement de valorisation ne pourra s'amorcer qu'avec l'amélioration de la génération de flux de trésorerie disponible, la réduction de l'endettement et l'absence de toute manipulation liée à la gouvernance.

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