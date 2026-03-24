Grifols approuve l'introduction en bourse de ses activités biopharmaceutiques aux États-Unis

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(Ajoute des détails de la déclaration, le contexte du paragraphe 2)

Le fabricant espagnol de médicaments Grifols GRLS.MC a déclaré mardi qu'il avait approuvé l'introduction en bourse de son activité biopharmaceutique aux États-Unis.

Grifols, qui fabrique des médicaments à partir de plasma sanguin, prévoit d'introduire en bourse une participation minoritaire dans l'activité biopharmaceutique. La société mère restera cotée en bourse en Espagne et conservera la majorité des parts de l'entreprise américaine.

"La transaction renforce la vision d'autosuffisance de Grifols en créant le premier et le seul acteur qui ne dépendra pas du plasma, de la fabrication ou de l'approvisionnement en dehors des États-Unis", a déclaré Grifols.

La vente de la participation par le biais de l'introduction en bourse permettrait de lever des capitaux pour renforcer le bilan, réduire la dette et soutenir les investissements sur les marchés clés, a ajouté la société.

Grifols a déclaré en février qu'elle s'attend à ce que les bénéfices de base augmentent de plus d'un quart en 2026 et qu'elle continuera à réduire sa dette, après avoir déclaré un bénéfice de 2025 qui a plus que doublé.

Le groupe continuera à développer ses activités de plasma et de diagnostic sur d'autres marchés clés, a-t-il ajouté mardi.