GRI Bio Inc devrait afficher une perte de 1,31 $ par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* GRI Bio Inc GRI.OQ GRI.O devrait publier ses résultats le 12 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour GRI Bio Inc est une perte de 1,31 $ par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 2 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour GRI Bio Inc est de 102,00 $, soit environ 98,8 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 1,25 $

