Gregory Benhamou rejoint Brookfield à Paris
information fournie par Agefi Asset Management  02/10/2025 à 08:15

Après dix années chez BlackRock, Gregory Benhamou rejoint Brookfield, société spécialisé dans les marchés privés, en tant que responsable France, Belgique, Luxembourg, Monaco – clients institutionnels Europe. Il sera le premier employé de la société basé à Paris, annonce-t-il sur Linked-In. « Mon objectif reste inchangé : proposer à mes clients des solutions d’investissement performantes et adaptées sur le private equity, l’infrastructure, l’immobilier et la dette privée », écrit-il.

Gregory Benhamou était responsable du développement des marchés privés pour la France, la Belgique, le Luxembourg et Monaco chez BlackRock.

  • dossier assurance vie (Crédits: Adobe Stock)
    Comment investir dans les ETF en assurance-vie ?
    information fournie par Café de la Bourse 02.10.2025 09:30 

    L'assurance-vie reste, année après année, le placement favori des Français. Fin 2024, son encours atteignait déjà 2 000 milliards d'euros. Fin juin 2025, il a franchi 2 052 milliards d'euros, soit une progression de près de 5 % sur un an. Aujourd'hui, le fonds ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump s’exprime aux côtés du sénateur républicain Tim Scott (à gauche) et du président de la Réserve fédérale Jerome Powell, lors d’une visite du chantier de rénovation du siège de la Fed, estimé à 2,5 milliards de dollars, le 24 juillet 2025 à Washington. L’administration Trump a critiqué le coût des travaux ainsi que la gestion de Jerome Powell. (crédit : Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)
    Les pressions de Donald Trump sur la Fed annoncent-elles la fin du dollar ?
    information fournie par The Conversation 02.10.2025 09:20 

    Le président des États-Unis Donald Trump, multiplie les critiques contre la banque centrale, Federal Reserve, trop timorée à ses yeux. Derrière d'évidents conflits d'intérêt à court terme, Trump pourrait bien remettre en cause la crédibilité de la Fed, un des piliers ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en nette hausse
    information fournie par AFP 02.10.2025 09:13 

    Les Bourses européennes ont ouvert en nette hausse jeudi, au lendemain de records à Wall Street, dans un marché porté par la perspective de baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed). Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris grimpait de 0,92%, ... Lire la suite

  • Le quartier d'affaires de La Défense. ( POOL / LUDOVIC MARIN )
    PIB : le nombre d'heures travaillées n'a pas de lien significatif avec la croissance, selon des économistes
    information fournie par Boursorama avec Media Services 02.10.2025 08:56 

    D'une manière générale, on travaille moins d'heures dans les pays les plus riches et dans ceux les plus pauvres, mais davantage dans les pays émergents, selon les auteurs de l'étude. La croissance du PIB d'un pays n'est pas "significativement" liée à l'augmentation ... Lire la suite

