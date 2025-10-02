Gregory Benhamou rejoint Brookfield à Paris

Après dix années chez BlackRock, Gregory Benhamou rejoint Brookfield, société spécialisé dans les marchés privés, en tant que responsable France, Belgique, Luxembourg, Monaco – clients institutionnels Europe. Il sera le premier employé de la société basé à Paris, annonce-t-il sur Linked-In. « Mon objectif reste inchangé : proposer à mes clients des solutions d’investissement performantes et adaptées sur le private equity, l’infrastructure, l’immobilier et la dette privée », écrit-il.

Gregory Benhamou était responsable du développement des marchés privés pour la France, la Belgique, le Luxembourg et Monaco chez BlackRock.