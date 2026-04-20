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Greenwich LifeSciences progresse grâce aux données sur l'immunité du vaccin contre le cancer du sein
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 12:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie Greenwich LifeSciences GLSI.O augmentent de 4,3 % à 28,94 $ avant la mise sur le marché

** La société affirme que son vaccin expérimental contre le cancer du sein montre une réponse immunitaire plus forte

** L'étude FLAMINGO-01, en phase avancée, teste le GLSI-100, un vaccin expérimental visant à prévenir la récidive du cancer du sein après un traitement standard

** Le vaccin cible le cancer du sein HER2-positif, une forme agressive de la maladie qui est plus susceptible de réapparaître

** Chez les patientes dépourvues d'un gène spécifique du système immunitaire (HLA-A*02), la réponse immunitaire est passée de 5,2 % au début du traitement à 20,4 % après celui-ci, indique la société

** La récidive du cancer du sein dans ce groupe a chuté de jusqu'à 80 % après la première série d'injections, ce qui est cohérent avec les résultats antérieurs

** L'entreprise ajoute qu'elle pourrait demander l'approbation du vaccin pour les deux sous-groupes génétiques en fonction des résultats finaux de l'essai

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 32% cette année

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