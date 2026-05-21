Greenland Mines va acquérir le projet d'exploitation de terres rares de Neo Performance au Groenland pour 35 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Divya Rajagopal

La société Greenland Mines, cotée au Nasdaq, a annoncé jeudi qu'elle allait acquérir la mine de néodyme (Nd) et de praséodyme (Pr) de la société minière canadienne Neo Performance, située au Groenland et en phase de développement, pour un montant de 35 millions de dollars dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions.

* Cette acquisition doit être approuvée par le gouvernement du Groenland.

* Greenland Mines versera 20 millions de dollars en espèces à Neo et 15 millions de dollars en actions ordinaires de Greenland Mines.

* Neo Performance bénéficiera d'un accord d'achat lui permettant de traiter jusqu'à 60 % de la future production de minerai ou de concentré minéral.

* Greenland Mines prévoit de développer ce projet en complément de son autre projet lié aux terres rares dans la région et de créer un “corridor des minéraux critiques de l'Atlantique Nord”, a déclaré jeudi à Reuters Bo Møller Stensgaard, président de Greenland Mines.