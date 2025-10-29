Green Earth lance sa division de gestion d’actifs pour mobiliser 100 millions d’euros en faveur d’investissements fondés sur la nature

Green Earth Group N.V. (« Green Earth » ou « le Groupe ») (Euronext : EARTH : NL0009169515), développeur de projets intégrés fondés sur la nature, lance sa quatrième division stratégique : Green Earth Asset Management. Cette nouvelle division s’inscrit dans l’ambition plus large du Groupe de mobiliser d’ici 2030 un capital de 100 millions d’euros dans des investissements vérifiés favorables à la nature et à la biodiversité.



Green Earth Asset Management offre aux investisseurs institutionnels et qualifiés un accès à une série de fonds de capital naturel à haute intégrité, chacun conçu autour de résultats environnementaux mesurables. Cette étape renforce la position de Green Earth comme la seule entreprise pleinement intégrée sur toute la chaîne de valeur du carbone vérifié – depuis l’origine des projets et la technologie jusqu’à la mobilisation du capital et la monétisation des crédits.

Le modèle économique de Green Earth repose désormais sur quatre divisions principales. Ensemble, ces divisions forment une plateforme totalement intégrée – garantissant transparence, évolutivité et impact vérifiable à chaque étape du cycle d’investissement.