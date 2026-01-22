Green Earth investit dans une agriculture résiliente au Ghana avec Pangea Global Ventures

Green Earth Group N.V. (Euronext: EARTH), développeur de premier plan de solutions fondées sur la nature, a finalisé son premier investissement stratégique au Ghana. En partenariat avec Pangea Global Ventures, le Groupe finance FarmerTribe Limited pour renforcer la chaîne d'approvisionnement agricole locale via la construction d'une rizerie moderne à Walewale.



Cet investissement permet à FarmerTribe de passer du rôle de collecteur à celui de transformateur à forte valeur ajoutée. En traitant le riz localement, le projet garantit que la valeur et les bénéfices restent au sein de la communauté plutôt que d'être captés par des industriels externes. Parallèlement, une facilité de fonds de roulement permet de rémunérer immédiatement 5 000 petits exploitants, garantissant des revenus stables et réduisant la dépendance aux intermédiaires.



L'opération est sécurisée par des garanties hypothécaires et une surveillance locale rigoureuse assurée par Pangea. Selon Selwyn Duijvestijn, PDG de Green Earth, cette transaction démontre la capacité du pôle Gestion d'Actifs du Groupe à déployer efficacement des capitaux là où ils génèrent à la fois une résilience pour les agriculteurs et des rendements sûrs pour les actionnaires. Ce modèle reproductible marque une étape clé dans l'expansion de Green Earth en Afrique.