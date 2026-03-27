Graphite India, HEG bondissent après que Graftech, le principal fabricant d'électrodes en graphite, a augmenté ses prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mars - ** Les actions de Graphite India GRPH.NS et HEG HEGL.NS bondissent respectivement de 7,9% et 11%

** Le leader de l'industrie Graftech EAF.N a augmenté les prix des électrodes de graphite d'un minimum de 600 $ à 1200 $ par tonne métrique jeudi, citant l'augmentation des coûts des matières premières due à la guerre en Iran

** ICICI Direct Research estime que EAF a augmenté ses prix de 15 à 30 % et s'attend à ce que cela ouvre la voie à d'autres hausses de prix en Inde

** Les analystes considèrent en moyenne que GRPH et HEGL sont "fortement achetés" - données compilées par LSEG

** HEGL réduit ses pertes depuis le début de la guerre en Iran à 2,4 %, GRPH réduit ses pertes à 9 %