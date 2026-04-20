GPA obtient au Brésil une injonction gelant les actions GPA détenues indirectement par Casino

* GPA a obtenu 17 avril 2026 d’un tribunal civil brésilien une injonction provisoire interdisant à Casino de disposer des actions GPA détenues indirectement. * Mesure intervient alors qu’un tribunal arbitral avait rejeté une demande de mesures conservatoires au même objet dans une procédure d’arbitrage engagée 6 mai 2025 devant la CCI. * Casino indique prendre toutes mesures nécessaires pour protéger ses intérêts. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Casino Guichard Perrachon SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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