GoPro s'intéresse aux marchés de la défense et de l'aérospatiale ; actions en hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 avril - ** Les actions du fabricant de caméras d'action GoPro GPRO.O augmentent de 5,4 % à 80 cents avant la mise sur le marché
** Co explore les opportunités de marché dans les industries de la défense et de l'aérospatiale
** La société engage la société américaine de conseil en gestion Oliver Wyman pour trouver des options plus formelles et plus évolutives dans ces secteurs
** Des caméras GoPro ont récemment été montées sur les ailes des panneaux solaires du vaisseau spatial Artemis II Orion et utilisées à l'intérieur du vaisseau pour documenter le voyage, selon le directeur général Nicholas Woodman
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 45,6 % depuis le début de l'année
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