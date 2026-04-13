 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GoPro s'intéresse aux marchés de la défense et de l'aérospatiale ; actions en hausse
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 15:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 avril - ** Les actions du fabricant de caméras d'action GoPro GPRO.O augmentent de 5,4 % à 80 cents avant la mise sur le marché

** Co explore les opportunités de marché dans les industries de la défense et de l'aérospatiale

** La société engage la société américaine de conseil en gestion Oliver Wyman pour trouver des options plus formelles et plus évolutives dans ces secteurs

** Des caméras GoPro ont récemment été montées sur les ailes des panneaux solaires du vaisseau spatial Artemis II Orion et utilisées à l'intérieur du vaisseau pour documenter le voyage, selon le directeur général Nicholas Woodman

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 45,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

GOPRO RG-A
0,8027 USD NASDAQ +4,56%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank