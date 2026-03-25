GoPro présentera en avril des caméras alimentées par le GP3, les actions grimpent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions du fabricant de caméras d'action GoPro GPRO.O augmentent de 3,9% à 67 cents

** La société présentera sa nouvelle génération de caméras équipées de son processeur GP3 lors du salon de la National Association of Broadcasters le 19 avril

** La nouvelle gamme de caméras dispose de plus du double de capacité de traitement des pixels, de capteurs plus grands et de fonctions étendues - GPRO

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a chuté de 52,5 % cette année