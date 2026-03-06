 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

GoPro dégringole en raison de la baisse des ventes de caméras
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 17:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mars - ** Les actions du fabricant de caméras d'action GoPro GPRO.O chutent de ~19 % à 80 cents

** La société déclare un revenu de 201,7 millions de dollars pour le quatrième trimestre, en hausse marginale d'une année sur l'autre

** Les ventes d'unités de caméras au quatrième trimestre se sont élevées à environ 625 000, en baisse de 19 % d'une année sur l'autre

** La perte ajustée a été réduite à 2 cents par action, contre une perte de 9 cents par action au cours du même trimestre de l'année précédente

** Co lancera un processeur d'image basé sur l'IA, appelé GP3, au deuxième trimestre 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 37 % au cours des 12 derniers mois

Valeurs associées

GOPRO RG-A
0,8101 USD NASDAQ -18,99%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank