GoPro dégringole en raison de la baisse des ventes de caméras

6 mars - ** Les actions du fabricant de caméras d'action GoPro GPRO.O chutent de ~19 % à 80 cents

** La société déclare un revenu de 201,7 millions de dollars pour le quatrième trimestre, en hausse marginale d'une année sur l'autre

** Les ventes d'unités de caméras au quatrième trimestre se sont élevées à environ 625 000, en baisse de 19 % d'une année sur l'autre

** La perte ajustée a été réduite à 2 cents par action, contre une perte de 9 cents par action au cours du même trimestre de l'année précédente

** Co lancera un processeur d'image basé sur l'IA, appelé GP3, au deuxième trimestre 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 37 % au cours des 12 derniers mois