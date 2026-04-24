Google va investir jusqu'à 40 milliards de dollars dans Anthropic, son concurrent dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification des sources tout au long du texte; ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 5, 9 et 10)

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, va investir jusqu'à 40 milliards de dollars dans Anthropic, alors que le géant technologique renforce son partenariat avec cette start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle, qui est également son rival dans la course mondiale à l'IA.

Anthropic a déclaré vendredi que Google s'était engagé à verser 10 milliards de dollars en espèces, sur la base d'une valorisation de 350 milliards de dollars , afin de soutenir une expansion majeure de sa capacité de calcul, et qu'il investirait 30 milliards de dollars supplémentaires si le créateur de Claude atteignait ses objectifs de performance.

Cet investissement intervient quelques jours seulement après que le géant du commerce en ligne Amazon AMZN.O a annoncé qu'il allait investir jusqu'à 25 milliards de dollars dans la start-up , qui a réussi à se démarquer dans le secteur très concurrentiel de l'IA en axant l'entraînement de son modèle sur le codage.

L'outil Claude Code d'Anthropic a rencontré un vif succès auprès des développeurs.

Le chiffre d'affaires annuel de la sociétéa dépassé les 30 milliardsde dollars ce mois-ci, contre environ 9 milliards à la fin de 2025.

La start-up a levé 30 milliards de dollars lors d’un tour de table en février qui l’a valorisée à 380 milliards de dollars post-financement, suscitant un intérêt massif de la part des investisseurs, et a reçu des offres de sociétés de capital-risque l’évaluant à pas moins de 800 milliards de dollars, selon des informations parues dans les médias .

À LA RECHERCHE DE PUISSANCE DE CALCUL

La forte demande pour sa gamme de modèles d'IA Claude a incité Anthropic à signer récemment plusieurs contrats majeurs afin d'acquérir davantage de capacité de calcul.

Au début du mois, elle a conclu des accords pluriannuels avec le fabricant de puces Broadcom AVGO.O et la société d'infrastructure cloud CoreWeave CRWV.O , et devrait également s'assurer près d'un gigawatt de capacité via les puces d'Amazon d'ici la fin de l'année.

L'année dernière, Anthropic avait annoncé son intention d'investir 50 milliards de dollars dans la construction de centres de données aux États-Unisafin de se doter des infrastructures nécessaires au déploiement et à l'entraînement de ses modèles.

Plus tôt cette année, une série de lancements de plugins pour l'agent Cowork d'Anthropic a déclenché une vague de ventes massives sur les actions mondiales du secteur des logiciels, les investisseurs évaluant le potentiel disruptif d'outils d'IA sophistiqués .