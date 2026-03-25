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Google va étiqueter les applications d'investissement vérifiées en Inde dans le cadre de la lutte contre les escroqueries
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 13:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google GOOGL.O , la société d'Alphabet, va apposer un label sur les applications d'investissement vérifiées dans son magasin d'applications en Inde, une mesure visant à aider les utilisateurs à repérer les plates-formes de transactions légitimes et à éviter les escroqueries, a déclaré mercredi un haut responsable de l'organisme de réglementation des marchés du pays, le Securities and Exchange Board of India (SEBI).

Cette mesure permettra uniquement aux courtiers et aux intermédiaires enregistrés auprès du SEBI de porter un badge vérifié, ce qui aidera les utilisateurs à identifier les plateformes légitimes et à les distinguer des applications frauduleuses qui se font passer pour elles.

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