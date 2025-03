Google teste une version de son moteur de recherche réservée à l'IA

Google One AI Premium est une formule à 19,99 $ par mois qui offre un espace de stockage supplémentaire dans le nuage et un accès spécial à certaines fonctions d'IA. Google affiche actuellement des aperçus de l'IA , des résumés qui apparaissent de plus en plus souvent en plus des liens hypertextes traditionnels vers les pages web pertinentes, pour les utilisateurs de plus de 100 pays. En mai dernier, Google a commencé à ajouter des publicités aux aperçus AI. Avec le mode IA, les utilisateurs voient un résumé plus complet de l'IA ont été remplacés par une barre de recherche permettant de poser des questions complémentaires. Google a déclaré que le mode IA était alimenté par une version personnalisée de son modèle Gemini 2.0 avec des capacités de raisonnement qui le rendent mieux équipé pour traiter les requêtes complexes. Les 350 milliards de dollars de revenus d'Alphabet en 2024 ont été principalement générés par la publicité liée à la recherche. Mais l'entreprise est confrontée au plus grand défi de son activité principale depuis des années de la part des challengers de l'IA soutenus par Microsoft MSFT.O OpenAI, qui a ajouté des fonctions de recherche à ChatGPT en octobre dernier. Google a fait de l'intégration de l'IA dans la recherche son plus grand pari, a déclaré Ruth Porat, responsable des investissements, à l'adresse lors de la conférence Reuters NEXT en décembre. En février, la société de technologie éducative Chegg CHGG.N a intenté un procès à Google, accusant les aperçus d'éroder la demande de contenu original et de saper la capacité des éditeurs à être compétitifs.

