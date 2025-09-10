Google supprime certains frais de transfert de données dans l'UE et au Royaume-Uni

Google GOOGL.O a déclaré mercredi qu'il avait supprimé les frais de transfert de données pour les organisations qui traitent des charges de travail "en parallèle" sur deux plates-formes cloud ou plus dans l'Union européenne et en Grande-Bretagne, avant l'entrée en vigueur de la loi sur les données de l'UE vendredi.

Les autorités de régulation de l'UE et de la Grande-Bretagne ont tenté d'accroître la concurrence sur le marché en pleine expansion de l'informatique dématérialisée, dominé par Amazon Web Services (AWS) AMZN.O , Microsoft Azure MSFT.O et, dans une moindre mesure, Google Cloud.

Google a déclaré que son initiative allait au-delà de l'obligation prévue par la loi de facturer les frais "au prix coûtant".

Microsoft a introduit des frais de transfert de données au prix coûtant dans l'UE le mois dernier, selon des informations publiées sur son site web le 26 août. AWS a indiqué sur son site web que les clients de l'UE pouvaient demander des tarifs de transfert de données réduits pour les cas d'utilisation éligibles.

Google a déclaré que son offre multicloud "Data Transfer Essentials" était une solution simple pour les transferts de données entre Google Cloud et d'autres fournisseurs.

Certaines organisations utilisent plusieurs fournisseurs de cloud pour traiter les charges de travail afin d'accroître la résilience et la flexibilité.

"Bien que la loi autorise les fournisseurs de cloud à répercuter les coûts sur les clients, Data Transfer Essentials est disponible aujourd'hui sans frais pour les clients", a déclaré Jeanette Manfra, directrice principale des risques et de la conformité chez Google Cloud, dans un billet de blog.

La loi européenne sur les données vise à faciliter le passage d'un fournisseur de cloud à l'autre.

L'autorité britannique de régulation de la concurrence s'est également inquiétée de la concurrence sur le marché de l'informatique dématérialisée et, en juillet , elle a pointé du doigt les pratiques de Microsoft en matière de licences, estimant qu'elles avaient un impact négatif sur les autres fournisseurs.