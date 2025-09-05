Google se voit infliger une amende de 3,45 milliards de dollars par l'UE pour ses pratiques en matière d'adtech

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires et de détails sur les professeurs de droit) par Foo Yun Chee

Google, la société d'Alphabet GOOGL.O , a été frappée vendredi d'une amende de 2,95 milliards d'euros (3,45 milliards de dollars) pour des pratiques anticoncurrentielles dans son activité lucrative d'adtech, une sanction sévère contre la société qui pourrait irriter le président américain Donald Trump.

Cette amende, la quatrième à laquelle Google est confrontée depuis dix ans dans sa lutte avec les autorités européennes de régulation de la concurrence, intervient dans un contexte de tensions commerciales bouillonnantes entre les grandes puissances mondiales et de menaces de représailles de la part des États-Unis à la suite de l'examen minutieux des entreprises technologiques américaines par l'Union européenne.

La Commission européenne a pris cette décision à la suite d'une plainte déposée par le Conseil des éditeurs européens. M. Trump, qui a frappé l'Europe avec des droits de douane, a menacé de prendre des mesures de rétorsion à l'encontre de l'Union européenne pour toute riposte contre les grandes entreprises technologiques.

Bien que Google ait l'intention de faire appel, la Commission a mis en garde contre des mesures correctives plus sévères - y compris des cessions potentielles - si l'entreprise ne parvient pas à résoudre ses conflits d'intérêts. Cette affaire met en évidence les frictions transatlantiques croissantes concernant la réglementation du marché numérique et les efforts déployés par l'UE pour contrôler les plateformes dominantes.

L'autorité européenne chargée de faire respecter la législation sur la concurrence avait initialement prévu d'infliger l'amende lundi, mais l'opposition de Maros Sefcovic, cheffe de la direction de la concurrence de l'UE , qui s'inquiétait de l'impact des droits de douane américains sur les voitures européennes, a fait dérailler le plan de Teresa Ribera, cheffe de la direction de la concurrence de l'UE.

La Commission a déclaré que Google avait favorisé ses propres services de technologie d'affichage en ligne, ce qui a renforcé le rôle central de son propre ad-exchange AdX dans la chaîne d'approvisionnement de l'adtech et a permis à Google de facturer des frais élevés pour son service, au détriment de ses rivaux et des éditeurs en ligne.

Google a abusé de son pouvoir de marché depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, a déclaré l'organisme de surveillance de l'UE.

Il a ordonné à Google de mettre fin à ses pratiques d'autoréférencement et de prendre des mesures pour mettre fin à ses conflits d'intérêts inhérents. L'entreprise dispose de 60 jours pour informer la Commission de la manière dont elle compte se conformer à cette injonction, et de 30 jours supplémentaires pour le faire.

La Commission a réitéré son avis préliminaire selon lequel Google devrait céder une partie de ses services, mais a déclaré qu'elle souhaitait d'abord entendre et évaluer les efforts de mise en conformité de Google, confirmant ainsi un article de Reuters de l'année dernière.

"Google doit maintenant proposer une solution sérieuse pour résoudre ses conflits d'intérêts, et s'il ne le fait pas, nous n'hésiterons pas à imposer des mesures correctives sévères", a déclaré Mme Ribera dans un communiqué.

"Les marchés numériques existent pour servir les gens et doivent être fondés sur la confiance et l'équité. Et lorsque les marchés échouent, les institutions publiques doivent agir pour empêcher les acteurs dominants d'abuser de leur pouvoir", a-t-elle ajouté.

NOUS FERONS APPEL

Google a critiqué la décision de l'UE et a déclaré qu'il la contesterait devant les tribunaux.

"La décision de la Commission européenne concernant nos services ad tech est erronée et nous ferons appel. Elle impose une amende injustifiée et exige des changements qui nuiront à des milliers d'entreprises européennes en leur rendant la tâche plus difficile", a déclaré Lee-Anne Mulholland, vice-présidente et responsable mondiale des affaires réglementaires, dans un communiqué.

"Il n'y a rien d'anticoncurrentiel dans le fait de fournir des services aux acheteurs et aux vendeurs de publicité, et il y a plus d'alternatives à nos services que jamais auparavant"

Cette dernière amende se compare à une pénalité record de 4,3 milliards d'euros infligée à Google en 2018, à 2,42 milliards d'euros en 2017 et à 1,49 milliard d'euros en 2019.

Reuters a rapporté la semaine dernière que l'amende serait modeste, marquant un changement dans l'approche de Mme Ribera par rapport aux lourdes amendes dissuasives de son prédécesseur.

Le Conseil des éditeurs européens a déploré l'absence d'une ordonnance de rupture.

"Une amende ne réglera pas le problème de l'utilisation abusive de l'adtech par Google", a déclaré Angela Mills Wade, directrice exécutive de l'association.

"En l'absence d'une mise en œuvre forte et décisive, Google se contentera de considérer cela comme un coût commercial tout en consolidant sa domination dans l'ère de l'IA, en perpétuant la concurrence déloyale et en affaiblissant les médias d'information et les sociétés d'édition qui dépendent des recettes publicitaires", a-t-elle déclaré.

Cori Crider, Senior Fellow au Future of Tech Institute et professeure honoraire à l'UCL Laws, a exhorté la Commission à prendre une mesure radicale en ordonnant le démantèlement.

"L'Europe a pris une position importante pour l'État de droit aujourd'hui en allant de l'avant avec cette amende de première étape face à l'intimidation de Trump et des Big Tech ", a-t-elle déclaré.

"Mais je tiens à être claire: seule une rupture permettra de mettre fin au monopole de Google, de débloquer ce marché de 120 milliards d'euros pour les entreprises européennes et de sauver notre secteur des médias, qui est en train de mourir."

Google devrait être jugé aux États-Unis le 22 septembre pour déterminer les mesures correctives à prendre dans une affaire distincte intentée par le ministère américain de la justice, dans laquelle un juge a estimé que l'entreprise détenait des monopoles illégaux dans le domaine de la technologie de la publicité en ligne.

En 2024, les recettes publicitaires de Google, provenant notamment des services de recherche, de Gmail, de Google Play, de Google Maps, de YouTube, de Google Ad Manager, d'AdMob et d'AdSense, se sont élevées à 264,6 milliards de dollars, soit 75,6 % du chiffre d'affaires total. Il s'agit de la principale plateforme de publicité numérique au monde.

Google ne fournit pas de chiffre d'affaires pour ses activités adtech, qui concernent la publicité sur d'autres sites web et non les annonces de recherche.

(1 $ = 0,8542 euro)