Google propose de réformer les boutiques d'applications dans le cadre d'un accord avec Epic Games, le créateur de "Fortnite"

5 novembre - Google, la société d'Alphabet GOOGL.O , a annoncé mardi qu'elle était parvenue à un accord global avec le fabricant de jeux vidéo "Fortnite" Epic Games, acceptant des réformes d'Android et des magasins d'applications visant à réduire les frais, à stimuler la concurrence et à élargir les choix pour les développeurs et les consommateurs.

Dans une déclaration commune au tribunal fédéral de San Francisco, les entreprises ont demandé au juge James Donato d'examiner une proposition de résolution du procès concurrence intenté par Epic en 2020, qui accusait Google de monopoliser illégalement la manière dont les utilisateurs accèdent aux applications et effectuent des achats in-applicatifs sur les appareils Android.