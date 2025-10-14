Google propose de modifier les résultats de recherche alors que l'amende antitrust de l'UE se profile à l'horizon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Alphabet GOOGL.O Google a proposé d'apporter de nouvelles modifications à ses résultats de recherche dans sa dernière tentative d'éviter une amende antitrust de l'Union européenne, selon un document vu par Reuters.

Le moteur de recherche Internet le plus populaire au monde a modifié sa proposition de juillet à la suite des réactions et des critiques des moteurs de recherche verticaux, qui sont des moteurs de recherche spécialisés proposant des liens vers un secteur spécifique tel que les hôtels, les compagnies aériennes, les restaurants et les services de transport.

Les sites de comparaison de prix ont également critiqué les propositions précédentes.

Depuis le mois de mars, Google fait l'objet d'un examen minutieux de la part de la Commission européenne, qui l'accuse de favoriser ses propres services, tels que Google Shopping, Google Hotels et Google Flights, au détriment de ses concurrents. Il risque de se voir infliger une amende dans les mois à venir, ont déclaré d'autres sources à Reuters.

L'action de l'UE s'inscrit dans le cadre de la loi historique sur les marchés numériques, qui établit une liste de choses à faire et à ne pas faire afin de limiter le pouvoir des grandes entreprises technologiques, de laisser de la place aux rivaux et d'élargir le choix des utilisateurs.

Google a expliqué que ses dernières modifications répondaient à des demandes visant à ce que les résultats de recherche pour les VSS tiers et pour Google présentent les mêmes informations, fonctionnalités et caractéristiques.

"Nous allons donner à chaque VSS la possibilité d'afficher sa propre boîte dans le moteur de recherche. Une boîte VSS sera remplie avec les résultats de l'inventaire de ce VSS", a déclaré l'entreprise dans sa proposition.

Elle a ajouté que la boîte aurait le même format et les mêmes informations pour les VSS tiers que pour Google.

L'offre gagnante pour la boîte sera basée sur des critères objectifs et non discriminatoires et ne partagera pas les données de ses rivaux avec d'autres, a déclaré Google.

Les fournisseurs - essentiellement des hôtels, des restaurants, des compagnies aériennes et des services de voyage - seraient placés dans une boîte au-dessus ou au-dessous de la boîte VSS, en fonction de leur pertinence par rapport à la requête de l'utilisateur.

Google a déclaré vouloir trouver une solution équilibrée et mettre un terme à l'enquête de l'UE, mais a mis en garde contre les risques à venir.

"Nous restons préoccupés par le fait que toute nouvelle modification du système de recherche privilégierait les intérêts commerciaux d'un petit groupe d'intermédiaires au détriment des entreprises européennes qui souhaitent vendre directement à leurs clients", a déclaré un porte-parole de Google.