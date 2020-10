Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Google proche d'un accord avec la presse française sur les droits voisins Reuters • 07/10/2020 à 21:27









(contexte) PARIS, 7 octobre (Reuters) - Google France GOOGL.O a annoncé mercredi être proche d'un accord avec les éditeurs français sur la rémunération "des droits voisins au titre de la loi". "L'Alliance de la Presse d'Information Générale et Google travaillent ensemble depuis un an sur le sujet de la rémunération des droits voisins au titre de la loi. Ces échanges ont évolué positivement ces dernières semaines", dit Google dans un communiqué. Dans ce même communiqué, Pierre Louette, le PDG du groupe Les Echos et représentant de l'Alliance de la Presse d'information générale dans les négociations avec Google, indique que le groupe américain "acceptait le principe de rémunération de nos titres de presse et ainsi de donner une réalité aux droits voisins". Cette annonce intervient à la veille de la décision de la Cour d'appel de Paris chargée de se prononcer sur l'obligation faite à Google par l'Autorité de la Concurrence de négocier avec les éditeurs de presse français sur la rémunération de leurs contenus. (Jean-Stéphane Brosse et Nicolas Delame)

Valeurs associées ALPHABET-A NASDAQ +0.56%