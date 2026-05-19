Google place Gemini au coeur de sa stratégie de croissance

En utilisant sa conférence I/O 2026 comme vitrine de sa stratégie IA, Google a surtout cherché à rassurer les investisseurs sur la capacité de l'intelligence artificielle à renforcer son écosystème historique, plutôt qu'à le remplacer. Sundar Pichai a indiqué que les services du groupe traitent désormais plus de 3,2 millions de milliards de tokens par mois, contre environ 480 000 milliards un an plus tôt, ce qui donne une mesure concrète de l'adoption de ses modèles.

Dans la recherche, qui reste le coeur économique d'Alphabet, Gemini devient progressivement une couche supplémentaire d'engagement et de rétention. AI Overviews dépasse 2,5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, tandis qu'AI Mode a franchi le milliard d'utilisateurs. L'application Gemini compte de son côté plus de 900 millions d'utilisateurs actifs mensuels, soit plus du double de son niveau de l'an dernier. Ces chiffres doivent montrer que Google conserve l'attention des utilisateurs malgré la montée de ChatGPT, Claude et Perplexity.

Sur le plan produit, les annonces visent aussi à élargir les surfaces de monétisation au-delà du moteur de recherche classique. Ask YouTube doit permettre d'identifier directement les passages pertinents dans les vidéos, tandis que Docs Live ajoute une fonction de création de documents à la voix dans Workspace. Google pousse aussi ses agents IA, avec l'objectif de rendre Gemini plus utile dans les tâches quotidiennes et professionnelles.

Le point sensible reste toutefois le coût de cette offensive, puisque Alphabet prévoit environ 180 à 190 MdsUSD de dépenses d'investissement cette année, contre 31 MdsUSD en 2022, afin de financer ses centres de données et ses nouvelles puces TPU. Ce montant dépasse le cash-flow opérationnel généré par le groupe en 2025, ce qui illustre l'ampleur du pari engagé dans l'IA. La suite dépendra donc de sa capacité à convertir cette avance d'usage en croissance rentable, sans compression durable des marges.