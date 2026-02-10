 Aller au contenu principal
Google obtient l'autorisation antitrust de l'UE pour l'acquisition de Wiz, d'une valeur de 32 milliards de dollars
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 16:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Le groupe Alphabet

GOOGL.O Google a obtenu mardi l'approbation inconditionnelle de l'UE en matière de concurrence pour son acquisition de Wiz, une société de cybersécurité, d'une valeur de 32 milliards de dollars, sa plus grosse opération jamais réalisée, après que les régulateurs ont déclaré que l'opération ne soulevait pas de problèmes de concurrence.

L'opération, annoncée en mars de l'année dernière, devrait renforcer la présence de Google dans le domaine de la cybersécurité et dans le secteur de l'informatique dématérialisée, où l'entreprise est en concurrence avec ses grands rivaux Amazon.com et Microsoft.

"Google reste derrière Amazon et Microsoft en termes de parts de marché dans le domaine de l'infrastructure en nuage, et notre évaluation a confirmé que les clients continueront à disposer d'alternatives crédibles et à pouvoir changer de fournisseur", a déclaré Teresa Ribera, cheffe de la politique de concurrence de l'UE, dans un communiqué.

La Commission européenne, qui fait office de gendarme de la concurrence dans l'UE, a déclaré que les données acquises par Google dans le cadre de l'accord n'étaient pas commercialement sensibles et qu'elles pouvaient également être évaluées par d'autres entreprises de logiciels de sécurité.

Ces dernières années, les accords technologiques ont fait l'objet d'une surveillance réglementaire accrue, car on craint qu'ils ne renforcent le pouvoir de marché des grandes entreprises et n'excluent leurs rivaux plus modestes.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ALPHABET-A
318,5100 USD NASDAQ -1,79%
