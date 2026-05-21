Google, Meta et TikTok visés par des plaintes de consommateurs européens concernant leur gestion des escroqueries financières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des associations de consommateurs de l'UE affirment que les plateformes ne suppriment pas les publicités frauduleuses, exposant ainsi les utilisateurs à des pertes

* Google conteste ces allégations et affirme bloquer plus de 99 % des publicités non conformes avant leur diffusion

* Les associations de consommateurs exhortent les régulateurs à enquêter sur la conformité et à envisager des amendes en vertu de la DSA

(Ajout d'un commentaire de TikTok au paragraphe 9) par Foo Yun Chee

Google d'Alphabet GOOGL.O , Meta Platforms META.O et TikTok ont fait l'objet jeudi de plaintes déposées par des associations de consommateurs de l'Union européenne, qui leur reprochent de ne pas protéger les utilisateurs contre les escroqueries financières sur leurs plateformes, ce qui les expose à des amendes réglementaires.

Cette initiative met en évidence la pression croissante exercée à l'échelle mondiale sur les géants de la tech pour qu'ils agissent davantage afin de lutter contre les effets négatifs des réseaux sociaux, en particulier pour les enfants et les utilisateurs vulnérables.

Les plaintes, déposées par l'Organisation européenne des consommateurs (BEUC) et 29 de ses membres dans 27 pays européens, ont été transmises à la Commission européenne et aux régulateurs nationaux en vertu de la loi sur les services numériques, qui exige des grandes plateformes en ligne qu'elles s'engagent davantage dans la lutte contre les contenus illégaux et préjudiciables.

“Meta, TikTok et Google non seulement ne suppriment pas de manière proactive les publicités frauduleuses, mais ne font pas grand-chose lorsqu’ils sont informés de ces escroqueries”, a déclaré Agustin Reyna, directeur général du BEUC, dans un communiqué.

“Si elles ne parviennent pas à lutter contre les escroqueries financières circulant sur leurs plateformes, les fraudeurs continueront de toucher quotidiennement des millions de consommateurs européens, exposant ces derniers au risque de perdre des centaines, voire des milliers d’euros”, a-t-il ajouté. Google et Meta ont rejeté ces plaintes et ont déclaré qu’ils agissaient de manière proactive pour protéger leurs utilisateurs.

Un porte-parole de Google a déclaré: “Nous appliquons strictement nos politiques publicitaires, bloquant plus de 99 % des publicités non conformes avant même leur diffusion. Nos équipes mettent constamment à jour ces mesures de protection pour garder une longueur d’avance sur les escrocs et protéger les utilisateurs.”

Meta a indiqué avoir détecté et supprimé plus de 159 millions de publicités frauduleuses l'année dernière, dont 92 % avant même qu'elles ne soient signalées. “Nous investissons dans l'IA de pointe, des outils et des partenariats pour les contrer ”, a déclaré un porte-parole.

TikTok a déclaré prendre des mesures contre les infractions, ajoutant que les escroqueries constituent un défi à l'échelle du secteur, tandis que les malfaiteurs adaptent constamment leurs tactiques.

Les associations de consommateurs, quant à elles, ont déclaré avoir signalé près de 900 publicités soupçonnées d’enfreindre la législation européenne entre décembre de l’année dernière et mars de cette année, mais les plateformes n’ont supprimé que 27 % de ces publicités et 52 % des signalements ont été rejetés ou ignorés.

Les associations ont exhorté les régulateurs à vérifier si les entreprises respectaient les règles et à infliger des amendes en cas d’infraction.

Les amendes prévues par la DSA peuvent atteindre jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel mondial d'une entreprise.