Google licencie des centaines de personnes travaillant sur le logiciel Assistant et d'autres secteurs de l'entreprise

Le groupe Alphabet GOOGL.O Google a annoncé mercredi le licenciement de centaines de personnes travaillant sur son logiciel à commande vocale Google Assistant et la suppression d'un nombre similaire de postes au sein de l'équipe Devices and Services de l'entreprise.

Les licenciements chez Google Assistant, d'abord rapportés par la plate-forme de nouvelles Semafor, font partie des changements organisationnels qui ont été mis en place depuis le second semestre 2023, qui comprenait des licenciements à l'application de cartographie de la société , Waze.

Quelques centaines de postes sont supprimés au sein de l'équipe Devices and Services de l'entreprise, dont la majorité dans l'équipe 1P AR hardware, a déclaré l'entreprise, confirmant un rapport du site web de médias technologiques 9to5Google, qui a été le premier à signaler la réorganisation.

Dans le cadre de cette réorganisation, les cofondateurs de Fitbit , James Park et Eric Friedman, ainsi que d'autres dirigeants de Fitbit, quittent Google, selon le rapport de 9to5Google.

"Tout au long du second semestre 2023, un certain nombre de nos équipes ont procédé à des changements pour devenir plus efficaces et mieux travailler, et pour aligner leurs ressources sur leurs plus grandes priorités en matière de produits. Certaines équipes continuent à faire ce genre de changements organisationnels, qui comprennent certaines éliminations de rôles au niveau mondial", a déclaré un porte-parole à Reuters dans un communiqué.

Le porte-parole n'a pas précisé le nombre de postes concernés. On ne sait pas encore combien de personnes font partie des équipes chargées du logiciel Google Assistant et des appareils et services.

En septembre 2023, Alphabet comptait 182 381 employés dans le monde .

Google et d'autres entreprises technologiques ont fait la course pour intégrer une forme d'IA générative dans des produits nouveaux ou existants.

En octobre dernier, l'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait d'ajouter des fonctions d'IA générative de son chatbot Bard dans la version de Google d'un assistant virtuel qui vise à fournir une aide personnalisée avec des capacités de raisonnement et de génération sur les appareils mobiles.