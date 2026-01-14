Google lance un outil en vue de personnaliser davantage son IA Gemini
Dans un post publié sur son blog d'entreprise, le géant de l'Internet explique que ce système consiste à relier en toute sécurité les informations provenant d'applications comme Gmail, Photos, YouTube et Search, mais en laissant aux utilisateurs la possibilité de choisir les applications qu'ils souhaitent connecter.
Selon Google, l'assistant Personal Intelligence repose sur deux forces principales, à savoir raisonner à partir de sources complexes comme des textes, des photos et des vidéos, mais surtout récupérer des informations précises, comme un détail caché dans un e-mail, et ce afin de fournir des réponses totalement personnalisées.
L'auteur du post, Josh Woodward, le vice-président de Google en charge de Google Labs, de Gemini et du studio d'IA, fournit un exemple concret en expliquant qu'alors qu'il avait besoin d'acheter de nouveaux pneus pour son monospace Honda 2019, l'outil lui a permis de savoir, alors qu'il faisait la queue dans la magasin, de connaître la taille exacte des pneus de son véhicule en se basant sur les photos de voyages en famille à Oklahoma stockées dans Google Photos.
Alors qu'il recherchait le numéro de plaque d'immatriculation, Gemini lui a également permis de récupérer ce numéro à sept chiffres à partir d'une photo qui figurait dans la galerie de son smartphone, et l'a même aidé à identifier la version exacte de son van grâce à Gmail.
Google précise que ce lancement, qui s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à rendre Gemini "plus personnel, proactif et puissant", se fera d'abord en version bêta aux Etats-Unis.
L'option doit être disponible, à partir d'aujourd'hui, pour certains abonnés Google AI Pro et AI Ultra, que ce soit sous Android et iOS, mais sera réservée aux comptes Google personnels, pas aux utilisateurs professionnels.
Le titre Alphabet cédait 0,9% mercredi à la Bourse de New York en dépit de ces annonces, mais l'action a bondi de plus de 83% ces six derniers mois du fait des progrès spectaculaires enregistrés par la technologie Gemini, qui dépasse désormais, à en croire certains observateurs, les capacités de ChatGPT d'Open AI.
