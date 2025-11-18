Google lance Gemini 3, un modèle d'IA intégré immédiatement dans la recherche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Gemini 3 intégré au moteur de recherche de Google dès son lancement

Google lance l'agent Gemini pour les tâches à plusieurs étapes

Le directeur général Pichai décrit Gemini 3 comme "notre modèle le plus intelligent"

par Kenrick Cai

Le groupe Alphabet

GOOGL.O Google a lancé mardi la dernière version de son modèle d'intelligence artificielle Gemini, soulignant que les nouvelles capacités seront immédiatement disponibles dans plusieurs produits générateurs de profits tels que son moteur de recherche.

Gemini 3, qui arrive 11 mois après la deuxième génération du modèle, semble sur le papier maintenir Google en tête de la course à l'intelligence artificielle. Lors d'une conférence de presse, les dirigeants ont souligné la position de Gemini 3 en tête de plusieurs classements industriels populaires qui mesurent les performances des modèles d'IA.

Le directeur général Sundar Pichai l'a décrit comme "notre modèle le plus intelligent" dans un billet de blog de l'entreprise.

Toutefois, la course à l'IA s'éloigne de plus en plus des critères de référence pour se tourner vers les applications lucratives de la technologie, Wall Street surveillant les signes d'une bulle de l'IA. Jusqu'à présent, l'action d'Alphabet a été soutenue cette année en grande partie grâce au succès financier des offres d'IA de sa division d'informatique dématérialisée .

Mais même avec des développeurs de premier plan comme Google, OpenAI et Anthropic , les nouvelles mises à jour de modèles d'IA ont eu du mal à se distinguer, n'attirant l'attention que lorsqu'elles échouent, comme Meta META.O en a fait l'expérience au début de l'année.

Google a souligné que Gemini 3, contrairement aux versions précédentes, était déjà à la base d'une poignée de produits de consommation et d'entreprise générateurs de revenus au moment de son lancement.

"Nous pensons que Gemini a établi un nouveau rythme en termes de publication des modèles, mais aussi de mise à disposition des utilisateurs plus rapidement que jamais", a déclaré Koray Kavukcuoglu, architecte en chef de l'IA chez Google, aux journalistes lors de la conférence de presse.

Sundar Pichai a déclaré que le lancement de Gemini 3 marquait la première fois que Google intégrait son nouveau modèle dans son moteur de recherche dès le premier jour. Par le passé, il fallait des semaines ou des mois pour intégrer les nouvelles versions de Gemini dans les produits les plus utilisés de Google.

Les utilisateurs payants de l'abonnement premium à l'IA de Google auront accès aux fonctionnalités de Gemini 3 en mode IA, une fonction de recherche qui permet de se passer du contenu standard du web en faveur de réponses générées par l'ordinateur pour les requêtes compliquées.

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

Les améliorations apportées à Gemini 3 dans des domaines tels que le codage et le raisonnement ont permis à Google de développer un ensemble de nouvelles fonctionnalités, tant pour les particuliers que pour les entreprises.

L'entreprise a présenté "Gemini Agent", une fonctionnalité capable d'effectuer des tâches en plusieurs étapes, telles que l'organisation de la boîte de réception d'un utilisateur ou la réservation d'un voyage. Cet outil rapproche Google de la vision de son responsable de l'IA, Demis Hassabis, pour un "assistant universel" qui a été désigné en interne sous le nom d'AlphaAssist, comme l'a précédemment rapporté Reuters .

Google a également remanié l'application Gemini pour qu'elle renvoie des réponses qui rappellent celles d'un site web à part entière, ce qui constitue un nouveau coup dur pour les éditeurs de contenu qui dépendent du trafic web pour générer des revenus.

Josh Woodward, le vice-président en charge de l'application, a montré aux journalistes comment Gemini peut désormais répondre à une requête telle que "créer une galerie Van Gogh avec le contexte de vie de chaque pièce" en générant une interface à la demande avec des éléments visuels et interactifs.

Pour les entreprises, Google a présenté en avant-première un nouveau produit appelé Antigravity, une nouvelle plateforme de développement de logiciels où les agents d'IA peuvent planifier et exécuter des tâches de codage de manière autonome.