Google, filiale d'Alphabet, devrait se voir infliger une amende antitrust par l'UE pour son activité "adtech" vendredi, selon certaines sources

Le groupe Alphabet

GOOGL.O Google devrait se voir infliger une amende antitrust de l'UE pour ses pratiques en matière de technologie publicitaire dans le courant de la journée de vendredi, ont déclaré trois sources ayant une connaissance directe de l'affaire.

La Commission européenne avait initialement prévu d'infliger cette amende modeste lundi, mais l'opposition du chef du commerce de l'UE, Maros Sefcovic , à propos des droits de douane américains sur les voitures européennes, a fait dérailler le plan de la responsable antitrust de l'UE, Teresa Ribera, ont déclaré d'autres personnes à Reuters en début de semaine.

Le Capitol Forum a été le premier à annoncer que l'amende de l'UE pour l'adtech serait émise vendredi.