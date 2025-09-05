 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Google, filiale d'Alphabet, devrait se voir infliger une amende antitrust par l'UE pour son activité "adtech" vendredi, selon certaines sources
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 16:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe Alphabet

GOOGL.O Google devrait se voir infliger une amende antitrust de l'UE pour ses pratiques en matière de technologie publicitaire dans le courant de la journée de vendredi, ont déclaré trois sources ayant une connaissance directe de l'affaire.

La Commission européenne avait initialement prévu d'infliger cette amende modeste lundi, mais l'opposition du chef du commerce de l'UE, Maros Sefcovic , à propos des droits de douane américains sur les voitures européennes, a fait dérailler le plan de la responsable antitrust de l'UE, Teresa Ribera, ont déclaré d'autres personnes à Reuters en début de semaine.

Le Capitol Forum a été le premier à annoncer que l'amende de l'UE pour l'adtech serait émise vendredi.

