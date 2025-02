Google : faut-il investir dans l’action Alphabet après les derniers résultats ?

Dans cet article, nous analyserons les derniers résultats financiers d’Alphabet, l’évolution du cours de Bourse Alphabet ainsi que les secteurs clés pour l’avenir de l’entreprise.

L'action Alphabet, maison mère de Google, est l'une des actions américaines les plus suivies lors de la publication de ses résultats financiers. En 2025, alors que l'intelligence artificielle et le cloud continuent d'être au cœur de l'actualité, les derniers chiffres dévoilés par la maison mère de Google sont-ils à la hauteur des attentes des investisseurs en Bourse ?

Quels sont les derniers résultats d'Alphabet en 2025 ?

Le 4 février 2025 dans la soirée, Alphabet a dévoilé ses résultats pour le quatrième trimestre 2024 et pour l'ensemble de la précédente année fiscale, confirmant la relative bonne santé de ses plus importantes activités et un chiffre d'affaires en hausse. Le chiffre d'affaires Alphabet a progressé de 12 % par rapport à l'année précédente, atteignant 96,5 milliards de dollars, porté par la performance de ses services Google et de son segment cloud.

Google Services, qui comprend les revenus de la recherche (Google Ads) et de la publicité sur YouTube, a enregistré une hausse de 10 %, atteignant 84,1 milliards de dollars. De son côté, Google Cloud a affiché une croissance impressionnante de 30 %, atteignant 12 milliards de dollars, grâce à la montée en puissance de ses solutions d'IA et de son infrastructure cloud.

La rentabilité du groupe Alphabet s'est également renforcée avec une amélioration de 5 points de la marge opérationnelle passant ainsi à 32 %. Google annonce aussi une augmentation du bénéfice net de 28 %, ce qui a permis une progression de 31 % du bénéfice par action Alphabet (BPA) à 2,15 dollars.

Sundar Pichai, CEO d'Alphabet, a mis en avant le rôle central de l'intelligence artificielle dans la stratégie du groupe, soulignant que les innovations comme AI Overviews et Circle to Search renforcent l'engagement des utilisateurs, tandis que YouTube et Google Cloud poursuivent leur ascension avec une trajectoire de revenus annuelle de 110 milliards de dollars en fin d'année. Pour soutenir cette dynamique, Alphabet prévoit d'accélérer ses investissements en 2025, avec 75 milliards de dollars de dépenses en capital afin de consolider son avancé technologique et stimuler sa croissance future.

Malgré des résultats relativement bons, le 5 février 2025, l'action Alphabet a ouvert en baisse à la Bourse de New York, conséquence de résultats financiers jugés décevants par les investisseurs. Les analystes attribuent cette situation à une croissance moins soutenue des revenus publicitaires et à une concurrence accrue dans le secteur technologique.

Quels sont les secteurs clés pour Google en 2025 ?

En 2025, la publicité demeure le moteur principal des revenus d'Alphabet, consolidant sa place au cœur du modèle économique du groupe. Google Search et YouTube restent des piliers incontournables, avec une monétisation toujours plus optimisée grâce aux avancées en intelligence artificielle qui améliorent le ciblage publicitaire et l'engagement des utilisateurs.

Cependant, au-delà de la publicité, l'IA s'impose comme un levier stratégique pour le futur de Google, intégrée de manière transversale dans l'ensemble de ses produits et services. Gmail, Google Suite et Android bénéficient déjà d'améliorations substantielles grâce aux technologies d'IA générative, facilitant l'automatisation et la personnalisation des usages.

Dans la course à l'intelligence artificielle, Google mise particulièrement sur Gemini, son modèle de nouvelle génération, destiné à rivaliser avec les solutions concurrentes et à redéfinir les standards du marché.

Par ailleurs, Google Cloud continue de monter en puissance, capitalisant sur la demande croissante en infrastructure IA et en solutions cloud avancées. Ces investissements massifs dans l'IA, conjugués à la force de frappe publicitaire du groupe, positionnent Alphabet comme un acteur clé des transformations technologiques à venir, avec des perspectives de croissance qui dépassent largement le cadre de la publicité traditionnelle.

Quels sont les fondamentaux de l'action Alphabet ? Analyse fondamentale et avis ActivTrades

L'action Alphabet (GOOGL) continue d'afficher des fondamentaux plutôt solides en ce début d'année 2025, soutenus par une stratégie axée sur l'intelligence artificielle et le cloud computing. D'un point de vue fondamental, plusieurs éléments plaident en faveur d'une possible hausse des cours du titre Alphabet en 2025.

En termes de valorisation, l'action Alphabet reste attractive au regard de ses fondamentaux, malgré un environnement de taux d'intérêt toujours incertain. Le ratio cours/bénéfice (P/E, ou PER) de l'action Alphabet est de 25,21, bien qu'en hausse avec la progression du cours de Bourse Alphabet, reste plutôt aligné avec les standards du secteur technologique (PER moyen sur le Tech : 20,22).

Les investissements prévus à hauteur de 75 milliards de dollars en 2025 devraient permettre d'accélérer l'innovation, mais pourraient également peser temporairement sur la rentabilité de Google si les revenus issus de l'IA et du cloud ne se matérialisaient pas aussi rapidement que prévu.

Compte tenu de ces éléments, nous conservons une opinion plutôt positive sur l'action Alphabet pour le reste de l'année 2025. La relative solidité de ses résultats, la montée en puissance de l'intelligence artificielle et du cloud, ainsi que l'optimisation continue de ses marges font de l'action GOOGL un actif qu'il est pertinent de détenir en portefeuille, surtout si vous souhaitez profiter d'une exposition au secteur technologique. Toutefois, une volatilité accrue est fort possible pour l'action Alphabet en raison des incertitudes macroéconomiques et de la forte concurrence dans le domaine de l'IA.

À court terme, nous privilégions une approche prudente sur les niveaux d'entrée, en attendant d'éventuels points de repli pour optimiser le timing d'investissement sur l'action Alphabet.

Jusqu'où peut monter l'action Alphabet en 2025 ? Analyse technique et avis ActivTrades

Du point de vue de l'analyse technique, l'action Alphabet évolue actuellement sur les plus haut historiques. La prudence est donc de mise, car les prises de bénéfices pourraient provoquer une correction du titre Alphabet.

Dans ce contexte, il est essentiel de surveiller les niveaux de support majeurs qui pourraient constituer des opportunités d'achat intéressantes pour les investisseurs à long terme sur Google. Le premier niveau de support majeur de l'action Alphabet se situe autour de 200 $, un seuil technique et psychologique qui pourrait servir de point d'ancrage en cas de repli. En cas de correction plus marquée, un second support pour l'action Alphabet se trouve aux alentours de 190 $. Cependant, une cassure de ces niveaux de support ouvrirait la voie à une correction plus importante, avec un potentiel retour des cours de Bourse Alphabet dans la zone des 165 à 170 $.

Analyse graphique du cours de l'action Alphabet (Google)

Source : ProRealTime Web

À la hausse, l'action Alphabet évoluant déjà en territoire inconnu, il est difficile d'anticiper un objectif précis dans un scénario positif. Néanmoins, sur la base des dernières dynamiques de prix, nous pourrions envisager des objectifs haussiers situés pour l'action Alphabet aux alentours de 240 $, voire 250 $ si la tendance se poursuit sans correction majeure. Ces niveaux constitueraient des paliers à surveiller pour d'éventuels ajustements stratégiques des positions sur Google.

Faut-il acheter l'action Alphabet en 2025 ? Avis ActivTrades

Les investisseurs souhaitant s'exposer aux marchés américains, et plus particulièrement aux secteurs de la tech et de l'intelligence artificielle, pourraient envisager l'action Alphabet dans leur stratégie d'investissement, que ce soit à moyen ou long terme.

La maison mère de Google bénéficie de fondamentaux solides, d'une dynamique de croissance portée par l'IA et le cloud, et d'une position dominante sur le marché de la publicité en ligne. Ces éléments en font un acteur incontournable dans un portefeuille axé sur l'innovation technologique.

Cependant, acheter une action sur un plus haut historique reste une décision délicate, car le risque d'un repli technique à court terme demeure présent. Comme évoqué précédemment dans l'analyse technique, une correction de l'action Alphabet pourrait offrir de meilleures opportunités d'entrée.

Une approche plus prudente consiste aussi à adopter une stratégie de DCA (Dollar-Cost Averaging), qui permet d'étaler les achats sur plusieurs mois afin de lisser le prix d'entrée. Cette méthode de plan d'investissement permet de réduire le risque lié à une entrée à un niveau trop élevé et d'optimiser progressivement son exposition. Dans l'idéal, cette stratégie pourrait être mise en place jusqu'à la fin de l'année 2025, afin de tirer parti d'éventuelles fluctuations du marché tout en s'exposant aux perspectives de croissance de Google.

Comment investir et trader Google ?

Le moyen le plus simple et le plus direct d'investir dans l'action Alphabet (GOOGL) reste de l'acheter en direct via son courtier en Bourse. L'action est cotée sur plusieurs places boursières, notamment sur le NASDAQ à New York, mais également en euros à la Bourse de Francfort et sur la toute nouvelle place boursière Euronext GEM (Global Market Equities). Cette dernière offre une alternative intéressante pour les investisseurs européens souhaitant éviter les frais de conversion de devises tout en accédant à l'un des plus grands groupes technologiques au monde.

Pour les investisseurs cherchant à optimiser leur exposition sur Google, certains courtiers en ligne comme ActivTrades proposent des solutions adaptées aux différentes stratégies. Il est ainsi possible de trader à court terme à l'aide de produits dérivés avec effet de levier, permettant de profiter des fluctuations du cours de l'action Alphabet avec un capital limité. Mais attention à bien garder en tête que l'effet de levier augmente les gains mais aussi les pertes.

