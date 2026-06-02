Google et Telstra s'associent pour des réseaux de fibre optique et sous-marins en Australie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google GOOGL.O et l'opérateur australien Telstra TLS.AX ont annoncé mardi un accord de partage de réseau aux termes duquel Google louera de la capacité sur le nouveau réseau de fibre optique de Telstra, tout en obtenant l'accès aux câbles sous-marins financés par Google qui relient l'Australie aux États-Unis, au Japon et aux îles du Pacifique.

Voici quelques détails:

* Google a choisi Telstra et son nouveau réseau de fibre optique Aura Network pour développer davantage ses capacités en matière d'IA en Australie.

* Google s'assurera une capacité de fibre noire interurbaine sur le réseau Aura de Telstra.

* Cet accord fournira également à Telstra une capacité supplémentaire de câbles sous-marins afin de répondre à la demande croissante en matière de cloud computing et d'applications d'IA.

* Cette intégration permettra également de réduire le risque de coupures et de "garantir des flux de données continus et sécurisés", ont déclaré les parties dans un communiqué commun.